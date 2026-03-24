"Артистами не озвучиваются": Руслана высказала претензии Джамале

Певица была удивлена поведением звездной коллеги.

Руслана обратилась к Джамале - Евровидение 2026

Известная певица и музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение-2026 Джамала откровенно рассказала в интервью Champion Radio про разговор, который произошел у нее с Русланой за кулисами конкурса.

Оказалось, что звезда была удивлена поведением Джамалы на посту музыкального продюсера. Джамала решила максимально вложиться в каждого участника и делилась с ними профессиональными секретами, которыми артисты обычно держат при себе.

LELEKA и Джамала готовятся к Нацотбору 2026 / фото: instagram.com, LELEKA

"Я всем финалистам Нацотбора хотела максимально передать все, что я чувствовала за кулисами, во время интервью, как я готовилась к выступлению. Вот все, что я могла рассказать — я рассказала", — рассказала певица.

Участливость Джамалы не осталось незамеченной для коллег по шоу-бизнесу. Руслана решилась подойти к певице и высказала ей свое жесткое мнение.

"Руслана подошла ко мне и говорит: "А что ты так бескорыстно с ними делишься? Ты что, волонтер? Тебе кто-то так все рассказывал?". Такие вещи, которыми я делилась с финалистами, обычно артистами вот так не озвучиваются. Потому что это такие секретики, которые делают дело", — поделилась звезда.

Несмотря на претензии Русланы, Джамала осталась при своем мнении и призвала поддерживать представительницу Украины на Евровидении-2026 LELEKA. Певица заверила, что максимально поможет исполнительнице с выступлением на главной сцене Европы.

"Но мне не жалко. Я буду болеть за нашу представительницу LELEKA и всех призываю. Мне кажется, будет роскошно", — заявила звезда.

О персоне: Руслана Лыжичко Руслана Лыжичко или мононимно Руслана - украинская певица, музыкальный продюсер, автор-исполнитель. Народная артистка Украины (2004). Победительница музыкального конкурса Евровидение-2004.

