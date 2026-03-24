Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

"Артистами не озвучиваются": Руслана высказала претензии Джамале

Кристина Трохимчук
24 марта 2026, 14:39
Певица была удивлена поведением звездной коллеги.
Вы узнаете:

  • Руслану удивило решение Джамалы во время Нацотбора
  • Что она высказала певице

Известная певица и музыкальный продюсер Национального отбора на Евровидение-2026 Джамала откровенно рассказала в интервью Champion Radio про разговор, который произошел у нее с Русланой за кулисами конкурса.

Оказалось, что звезда была удивлена поведением Джамалы на посту музыкального продюсера. Джамала решила максимально вложиться в каждого участника и делилась с ними профессиональными секретами, которыми артисты обычно держат при себе.

видео дня
Виктория Лелека и Джамала готовятся к Национальному отбору
LELEKA и Джамала готовятся к Нацотбору 2026 / фото: instagram.com, LELEKA

"Я всем финалистам Нацотбора хотела максимально передать все, что я чувствовала за кулисами, во время интервью, как я готовилась к выступлению. Вот все, что я могла рассказать — я рассказала", — рассказала певица.

Участливость Джамалы не осталось незамеченной для коллег по шоу-бизнесу. Руслана решилась подойти к певице и высказала ей свое жесткое мнение.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

"Руслана подошла ко мне и говорит: "А что ты так бескорыстно с ними делишься? Ты что, волонтер? Тебе кто-то так все рассказывал?". Такие вещи, которыми я делилась с финалистами, обычно артистами вот так не озвучиваются. Потому что это такие секретики, которые делают дело", — поделилась звезда.

Руслана Лыжичко
Руслана - Евровидение / фото: instagram.com, Руслана

Несмотря на претензии Русланы, Джамала осталась при своем мнении и призвала поддерживать представительницу Украины на Евровидении-2026 LELEKA. Певица заверила, что максимально поможет исполнительнице с выступлением на главной сцене Европы.

"Но мне не жалко. Я буду болеть за нашу представительницу LELEKA и всех призываю. Мне кажется, будет роскошно", — заявила звезда.

Руслана Лыжичко
Руслана Лыжичко / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Вас может заинтересовать:

О персоне: Руслана Лыжичко

Руслана Лыжичко или мононимно Руслана - украинская певица, музыкальный продюсер, автор-исполнитель. Народная артистка Украины (2004). Победительница музыкального конкурса Евровидение-2004.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Руслана Джамала новости шоу бизнеса Евровидение-2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину ждет похолодание: синоптик назвала дату изменения погоды

Украину ждет похолодание: синоптик назвала дату изменения погоды

15:25Синоптик
В списке был Стерненко и не только: СБУ ликвидировала киллера и поймала агентов ГРУ

В списке был Стерненко и не только: СБУ ликвидировала киллера и поймала агентов ГРУ

14:54Война
Атака продолжается: "Флеш" предупредил об угрозе новых ракетных ударов

Атака продолжается: "Флеш" предупредил об угрозе новых ракетных ударов

13:41Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на завтра 25 марта: Тельцам - идти вперед, Скорпионам - открытый путь

Гороскоп Таро на завтра 25 марта: Тельцам - идти вперед, Скорпионам - открытый путь

Они вот-вот озолотятся: четыре знака зодиака сделают шаг к большим деньгам

Они вот-вот озолотятся: четыре знака зодиака сделают шаг к большим деньгам

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Оля Полякова наказала мужа после скандального интервью - детали

Оля Полякова наказала мужа после скандального интервью - детали

ТЦК начали обход квартир — мобилизацию резко усилят, кого призовут в первую очередь

ТЦК начали обход квартир — мобилизацию резко усилят, кого призовут в первую очередь

Последние новости

16:04

Из-за страха потерять: Пугачева и Галкин приняли срочное решение

15:51

Атомная бомба упала в огород фермера: соседи кричали о конце света

15:25

Украину ждет похолодание: синоптик назвала дату изменения погоды

15:21

Почему ежедневный душ после 60 лет может навредить здоровью: названа оптимальная частота

15:07

Черное золото Украины: как добывают нефть и почему ее не могут добыть всю

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
14:54

В списке был Стерненко и не только: СБУ ликвидировала киллера и поймала агентов ГРУФото

14:39

"Артистами не озвучиваются": Руслана высказала претензии Джамале

14:35

"Он похитил обоих сыновей, а я бессильна": мать больше года борется за детей

14:26

"Уже умеет работать с паяльником": Притула рассказал о возможной мобилизации сына

Реклама
14:24

Странный лайфхак времен СССР: зачем в фары авто заливали тормозную жидкость

14:19

Сокровища со свалки: в мусоре нашли бриллианты за миллионы гривен

13:41

Атака продолжается: "Флеш" предупредил об угрозе новых ракетных ударов

13:32

Юная родственница Дзидзьо вступила в ряды ВСУ — как отреагировал артист

13:18

В Раде готовят план работы парламента, если придется воевать "еще три года" – СМИ

13:06

Пасха уже близко: 5 простых идей декора, которые украсят дом

13:02

Как сказать на украинском "вопрос на засыпку" - правильный вариант знают не всеВидео

12:42

Муж Юлии Высоцкой не может ходить без помощи: как он сейчас выглядит

12:15

"Огромные прихоти": Глущенко сделала признание про отношения после развода

12:06

Как добавить несколько сантиметров роста без каблуков: секреты от стилистов

12:03

Жлукто вместо стиральной машины - как стирали белье сотни лет назад

Реклама
12:02

Виктор Павлик впервые высказался по поводу скандала с Дворцом "Украина"

11:55

Скоро потепление: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

11:53

Никто не ожидал: девушка, не знавшая о беременности, родила на улице

11:51

Пасхальная корзина 2026: сколько будут стоить паска, мясо и овощи

11:49

В Днепре дрон попал в многоэтажку: число пострадавших растет - первые деталіФото

11:48

ПВО Украины сбила все крылатые ракеты: в ВСУ назвали особенность ночной атаки РФФото

11:30

Гороскоп на апрель 2026: Овны смогут увеличить доход, Львам - приключения

11:25

"Все делает тихо": близкая подруга Меган Маркл вывалила всю правду

11:23

На Ровенщине резко пригреет, но есть нюанс: когда погода резко изменится

11:08

РФ атаковала 11 областей Украины: президент раскрыл количество жертвФото

11:07

Китайский гороскоп на завтра, 25 марта: Петухам - помощь, Собакам - знакомства

10:51

"Пару лет войны, но без США": что происходит за кулисами мирных переговоров - СМИ

10:49

25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы: кому нужно молиться в этот день

10:35

Совсем не Прибалтика - как правильно называть страны у Балтийского моря

10:26

Православный календарь на апрель 2026: когда Пасха и Проводы

10:17

"Хочется расшевелить": замужняя Сумская закрутила флирт с молодыми парнями

10:11

Что делать, если сотрудники ТЦК остановили на блокпосту: адвокат дала советы

09:45

Россияне продвинулись на одном из самых горячих участков фронта: детали

09:37

РФ запустила сотни дронов и ракет по Украине: все подробности ночного удараФото

09:17

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 марта (обновляется)

Реклама
08:55

FPV-дрон попал прямо в вагон: оккупанты атаковали электричку на ХарьковщинеФото

08:37

Гороскоп Таро на завтра 25 марта: Тельцам - идти вперед, Скорпионам - открытый путь

08:31

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:28

Гороскоп на завтра, 25 марта: Козерогам - трудности, Тельцам - неожиданность

08:10

Почему идея Трампа с Ираном играет на руку диктатурам: Невзлин все объяснилмнение

08:08

Валерия Крук вышла замуж и поделилась лакшери фото

07:45

Мощный взрыв в Севастополе: разрушены этажи жилого дома, есть жертвы

06:35

РФ нанесла удар по Украине: сбиты все ракеты и более 75% "шахедов" - мониторы

05:55

"Что с рукой?" Настя Каменских напугала сеть большой ранойВидео

05:11

"Грязный" СССР: почему в Союзе были серьезные проблемы с гигиеной

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапЕлена ЗеленскаяСофия РотаруОльга Сумская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять