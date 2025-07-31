"Был шокирован": Джастин Тимберлейк раскрыл свой тяжелый диагноз

Джастин Тимберлейк закончил мировой тур и пояснил причину плохого самочувствия.

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Тимберлейк поделился личным / Коллаж Главред, фото Instagram/justintimberlake

Кратко:

Чем болен Джастин Тимберлейк

Как он сообщил эту новость

Американский популярный певец Джастин Тимберлейк, который недавно на одном из концертов красиво опустил россиянку, рассказал о своем тяжелом диагнозе.

Как пишет ENews, завершив последние концерты своего мирового тура "The Forget Tomorrow", музыкант поделился личным посланием о том, что происходило за сценой.

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"Что ж, поскольку эти два невероятных года подходят к концу, и я с нетерпением смотрю в будущее, мне захотелось написать что-то от всего сердца. Нелегко пытаться вписать в контекст вихрь гастролей, но я постараюсь…", — написал он в Instagram 31 июля.

Джастин Тимберлейк завершил тур / Фото Instagram/justintimberlake

Исполнитель "Rock Your Body" продолжил, отметив, что его концертное путешествие "было самым весёлым, эмоциональным, приятным, физически сложным и, порой, изнурительным опытом".

"Как многие из вас знают, я довольно замкнутый человек", — продолжил он. "Но, размышляя о туре и фестивальном туре, я хочу немного рассказать вам о том, что со мной происходит", - делился звезда.

44-летний музыкант отметил, что, когда ему впервые сообщили диагноз, он "был, конечно, шокирован".

"Но, по крайней мере, я понимал, почему я выхожу на сцену, испытывая сильнейшую невралгическую боль или просто дикую усталость или тошноту", — продолжил он. "Я стоял перед выбором. Прекратить гастроли? Или продолжать и разобраться. Я решил, что радость от выступлений намного перевешивает мимолетный стресс, который испытывало моё тело. Я так рад, что продолжил", - добавил он.

Джастин Тимберлейк / justintimberlake.com

"Делюсь всем этим в надежде, что мы все сможем найти способ быть ближе друг к другу", — добавил Джастин. "Я хотел бы внести свой вклад, чтобы помочь другим, столкнувшимся с этой болезнью. Всем вам, кто приходил ко мне на гастроли The Forget Tomorrow или JT Live ‘25 (или на любой другой тур или шоу за эти годы)… ваша энергия и любовь продолжают вдохновлять меня", - сказал артист.

Оказалось, что Тимберлейк болен болезнью Лайма.

Что такое болезнь Лайма

Согласно данным клиники Mayo, болезнь Лайма — это заболевание, вызываемое бактерией боррелии. Люди обычно заражаются болезнью Лайма через укус клеща, переносящего эту бактерию.

Вы подвергаетесь риску заболевания болезнью Лайма, если проводите время в местах обитания клещей, например, в травянистых, кустарниковых или лесных массивах. Соблюдение мер безопасности в этих районах может снизить риск заболевания болезнью Лайма.

Симптомы болезни Лайма включают:

Лихорадку.

Головную боль.

Сильную усталость.

Скованность суставов.

Мышечные боли.

Увеличение лимфатических узлов.

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Ранее Главред писал о том, что американский певец Джастин Тимберлейк был арестован по обвинению в вождении в нетрезвом состоянии. Певец должен предстать перед судом для предъявления обвинения, сообщил представитель суда Саг-Харбора. Подробности ареста Тимберлейка стали известны не сразу.

Напомним, ранее принц Луи, который славится своей харизмой и непосредственным поведением, отличился на официально мероприятии собственным танцем. За новую выходку его даже отругала его сестра, принцесса Шарлотта.

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О персоне: Джастин Тимберлейк Джастин Тимберлейк - американский певец, автор песен, композитор, продюсер, танцор и актёр. Обладатель четырёх премий "Эмми" и девяти премий "Грэмми". По данным Википедии, Джастин Тимберлейк пришёл к славе в качестве одного из солистов бой-бэнда ’N Sync.

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