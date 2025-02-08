Бывшая Тищенко в стильном луке повалялась в снегу на дорогом курорте

Алла Барановская сразу после Таиланда отправилась на отдых в Буковель.

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Алла Барановская отдыхает в Буковеле / Коллаж Главред, фото Instagram/allabonya

Вы узнаете:

Какой лук выбрала Барановская для поездки

Где она отдыхала

Владелица салонов красоты, жена скандального Николая Тищенко Алла Барановская, буквально расцвела после развода.

Она много путешествует и работает. Своей личной жизнью молодая женщина активно делится на страницах социальной сети Instagram. Барановская показала, как дурачится в снегу на популярном украинском курорте Буковель.

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Барановская надела шапку и наушники от популярного французского бренда Chanel. А также обувь Moon Boot, которая считается лучшим решением для прогулок в снегу.

Алла Барановская кайфует на отдыхе в Буковеле / Фото Instagram/allabonya

К слову, комментаторы похвалили эстетичные фото Аллы Барановской. Они оценили то, как выглядит селебрити, а также снежную атмосферу вокруг.

Алла Барановская кайфует на отдыхе в Буковеле / Фото Instagram/allabonya

Стоимость только этих аксессуаров составляет около 1300 долларов США (53 000 гривен).

Люкс-аксессуары Аллы Барановской / Фото Chanel, Farfetch

Люкс-аксессуары Аллы Барановской / Фото Chanel, Farfetch

К слову, Барановская только недавно вернулась из Таиланда, откуда также постила яркие и солнечные фото, но уже в купальнику.

Алла Барановская кайфует на отдыхе в Буковеле / Фото Instagram/allabonya

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Ранее Главред писал о том, что депутат ВР от "Слуги народа" Николай Тищенко, подозреваемый по делу о нападении на экс-военнослужащего, активно пользуется услугами пластических хирургов.

Ранее Алла Барановская выгуляла дорогущую сумку на матче у своего сына в Ужгороде. Для того, чтобы поддержать первенца, Барановская выбрала обтягивающие платье молочного цвета, а также туфли и сумку Chanel.

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Кто такая Алла Барановская Алла Барановская - украинская модель и журналист. В 2017 году открыла в столице Украины салон красоты CLIPSE. Бывшая супруга народного депутата Николая Тищенко.

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