Бывшая Тищенко в стильном луке повалялась в снегу на дорогом курорте

Вы узнаете:
- Какой лук выбрала Барановская для поездки
- Где она отдыхала
Владелица салонов красоты, жена скандального Николая Тищенко Алла Барановская, буквально расцвела после развода.
Она много путешествует и работает. Своей личной жизнью молодая женщина активно делится на страницах социальной сети Instagram. Барановская показала, как дурачится в снегу на популярном украинском курорте Буковель.
Барановская надела шапку и наушники от популярного французского бренда Chanel. А также обувь Moon Boot, которая считается лучшим решением для прогулок в снегу.
К слову, комментаторы похвалили эстетичные фото Аллы Барановской. Они оценили то, как выглядит селебрити, а также снежную атмосферу вокруг.
Стоимость только этих аксессуаров составляет около 1300 долларов США (53 000 гривен).
К слову, Барановская только недавно вернулась из Таиланда, откуда также постила яркие и солнечные фото, но уже в купальнику.
Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:
Ранее Главред писал о том, что депутат ВР от "Слуги народа" Николай Тищенко, подозреваемый по делу о нападении на экс-военнослужащего, активно пользуется услугами пластических хирургов.
Ранее Алла Барановская выгуляла дорогущую сумку на матче у своего сына в Ужгороде. Для того, чтобы поддержать первенца, Барановская выбрала обтягивающие платье молочного цвета, а также туфли и сумку Chanel.
Вас также может заинтересовать:
- Скандальный нардеп Николай Тищенко и его жена Алла Барановская разводятся
- Правда или фикция: таролог раскрыла причину развода Тищенко и Барановской
- Тищенко и Барановская "залегли на дно"
Кто такая Алла Барановская
Алла Барановская - украинская модель и журналист. В 2017 году открыла в столице Украины салон красоты CLIPSE. Бывшая супруга народного депутата Николая Тищенко.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред