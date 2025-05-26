Бывшая жена танцора-воина Дикусара заговорила о коммуникации с ним: "Поддерживаю"

Кратко:
- Шоптенко и Дикусар не вместе уже 9 лет, но все еще общаются время от времени
- Хореограф призналась, как относится к бывшему мужу сейчас
Романтические отношения хореографов и танцоров Алены Шоптенко и Дмитрия Дикусара начались в 2012 году. В 2013 пара заключила брак, который длился три года.
Девять лет Шоптенко и Дикусар идут каждый своей дорогой, однако время от времени все же поддерживают отношения. Общение не прекратилось и во время полномасштабной войны, когда Дмитрий вступил в ВСУ и встал на защиту нашей страны.
В недавней беседе с Люкс Фм бывшая жена воина призналась, что по ряду причин они не общаются очень часто, однако дружеская связь не прерывается. К тому же Дикусар всегда может рассчитывать на ее поддержку и уважение.
"Мы довольно редко, но общаемся. Мы обязательно поздравляем друг друга с Днем рождения. Конечно, что по определенным причинам я не могу интересоваться активно его жизнью, но я его очень поддерживаю и очень уважаю", - говорит Алена Шоптенко.
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Кто такая Алена Шоптенко?
Алена Шоптенко - украинская танцовщица, хореограф, двукратная чемпионка мира по бальным танцам. Мастер спорта международного класса. Участница многочисленных украинских телепроектов - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".
Кто такой Дмитрий Дикусар?
Дмитрий Дикусар - украинский танцор и хореограф. Наибольшую популярность приобрел благодаря проекту "Танцы со звездами" - танцевал во втором, шестом, седьмом и восьмом сезонах с Ириной Билык, Викторией Булитко, Славой Каминской и Ольгой Харлан соответственно. 28 февраля 2022 года Дикусар сообщил, что пополнил ряды ВСУ. С тех пор он защищает Украину на фронте.
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