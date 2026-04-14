"Четвертая стадия": дочь Нины Матвиенко откровенно заговорила о ее болезни

Кристина Трохимчук
14 апреля 2026, 10:07
Тоня Матвиенко рассказала о диагнозе своей звездной мамы.
Нина Матвиенко умерла - диагноз певицы
Вы узнаете:

  • Причина смерти Нины Матвиенко
  • Почему певицу не смогли спасти

Известная певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала о болезни своей звездной мамы. По словам артистки в интервью Алине Доротюк, врачи не смогли спасти Нину Матвиенко.

По словам звезды, семья узнала о диагнозе легендарной украинской певицы слишком поздно. Когда Нина Митрофановна перестала скрывать недомогание, врачи диагностировали у нее четвертую стадию рака.

"Ей стало очень больно, она начала кричать и это показала физически... Врачи говорили, что поздно, все уже, четвертая стадия и где мы были", — высказалась Тоня.

Нина Матвиенко болела перед смертью
Артистка призвала всех не затягивать поход к врачу, если появилось недомогание. Она подчеркнула, что попытки самолечения могут привести к непоправимым последствиям, как это произошло с Ниной Матвиенко.

"И вот почему я хочу говорить об этом, чтобы мы ходили: проверялись, заботились о здоровье, делали анализы, не занимались этими всякими травками и "сама себя полечу, потому что я же все знаю", — заявила дочь певицы.

Также Тоня Матвиенко рассказала, что ее звездная мама до последнего верила в свое выздоровление и не отчаивалась. Свой диагноз она скрывала и вела уединенный образ жизни. Семья постоянно поддерживала Нину Митрофановну до последней минуты жизни.

"Осенью уже можно было ее вывезти на кресле колесном в парк. Но кучу гостей тоже не было, потому что она стеснялась, что имеет плохой вид. Потому что она верила, что она вылечится и никто не узнает. Сначала не говорили о диагнозе, но она догадалась", — поделилась Матвиенко.

Ранее Главред сообщал, что Алла Пугачева ответила на слухи о проблемах со здоровьем новым ярким фото. Певица позировала с пасхальным кроликом, продемонстрировав дерзкий образ, который подчеркнул ее отличную форму и вызвал восхищение поклонников.

Также бывшего мужа блогерши Лерчек приговорили к 7 годам лишения свободы. Артема Чекалина взяли под стражу прямо в зале суда. Несмотря на просьбы защиты учесть наличие малолетних детей и "тяжелое состояние" Валерии Чекалиной, суд назначил реальный срок.

О персоне: Нина Матвиенко

Нина Митрофановна Матвиенко (10 октября 1947 — 8 октября 2023) – украинская певица и актриса. Народная артистка Украинской ССР (1985), лауреат Государственной премии УССР им. Тараса Шевченко (1988), Герой Украины. Входила в Союз кинематографистов Украины (1989). Мать певицы Антонины Матвиенко. Национальная легенда Украины (2024 - посмертно).

Кремль готовит новую эскалацию: в ISW предупредили о двух возможных направлениях вторжения

РФ атаковала большой областной центр: "Шахед" влетел в админздание

РФ атаковала большой областной центр: "Шахед" влетел в админздание

Мощный взрыв, есть раненый: в Броварах произошел теракт

Мощный взрыв, есть раненый: в Броварах произошел теракт

Украину накроет пылевая буря: синоптики уже назвали дату

Больше, чем десерт: почему советский пломбир невозможно воссоздать сегодня

Новый курс валют на 14 апреля: что стало с гривной

Китайский гороскоп на сегодня, 14 апреля: Обезьянам - споры, Собакам - начинания

Четыре знака зодиака обречены на богатство и большую власть — кто они

"Уже все заметили": Наталка Денисенко смело показала животик

Нельзя определенные флаги: какие правила вводят организаторы Евровидения

Зачем на самом деле кошкам усы: скрытые функции, о которых знают далеко не все

100 дней Буданова на Банковой: ключевые решения и первые результаты

Кто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгахКто попадет в реестр должников и будут ли изымать жилье: что меняет закон о долгах
Евровидение 2026: Украина провалилась в рейтинге букмекеровВидео

Гороскоп на завтра, 15 апреля: Ракам - трудности, Водолеям - неожиданность

Зачем в фарш добавляют одно яблоко: этот трюк удивит даже опытных кулинаров

Оккупанты под обстрелами: зафиксированы прилеты и блэкауты

Дроны ударили по Измаилу: повреждено судно, горели автобусы и домаФото

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе

Что означает выражение "козел отпущения" и откуда оно произошло: знают единицы

Карта Deep State обновлена: россияне продвинулись сразу в трёх местах

Джей Ди Венс стал чёрным ангелом неудачи: Фесенко очертил его перспективымнение

Цены на нефть могут обновить максимум: в США назвали сроки пика

"Прилет" в многоэтажку: что известно об атаке дронов на ХарьковФото

Короткая юбка и яркая улыбка: Алла Пугачева восхитила праздничным видом

Два продукта-спасителя в СССР: что ели советские люди в любой ситуации

Как в СССР женщины ухаживали за собой: некоторые методы могут сильно удивить

Гороскоп Таро на май 2026: Овнам - удача, Тельцам - деньги, Близнецам - новое началоВидео

Испортят вкус и посуду: какие продукты нельзя готовить в нержавеющей сталиВидео

Можно ли отвечать на "Христос воскрес!" фразой "Воскреснет Украина!" - ответ ПЦУ

Больше F-16 и не только: Федоров анонсировал мощный пакет помощи, что известно

Врежет -5: в Украине объявили штормовое предупреждение

Не только лишние киловаты: что будет, если оставлять зарядку в розеткеВидео

Не только для коктейлей: 8 неожиданных способов использования водки в быту

Сутки под влиянием контрастов: какие капризы подготовила погода для Днепра

Не только бусы: как украинцы создавали идеал женской красоты 200 лет назад

РФ давит на Сумщине, Силы обороны отступили — 14-й армейский корпус

Какие сериалы посмотреть на выходных: подборка фильмов, которые держат в напряжении с самого начала

Враг готовит новое наступление на фронте: эксперт раскрыл, где РФ накапливает силы

Какой картофель сажать в 2026 году — лучшие сорта для большого урожая

Шанс начать с чистого листа: Рейтерович рассказал, чего Украине следует ожидать от правительства Мадярамнение

Циничное решение: федерация одного из видов спорта сняла все ограничения с РФ

Натуральная альтернатива химическим средствам: как лимон и соль помогают убрать дом

Лук размером с кулак: старые "дедовские" методы для хорошего урожаяВидео

"Это абсурдно": Мадьяр против ускоренного вступления Украины в ЕСВидео

Трое детей без отца: экс-мужа онкобольной российской ведущей посадилиВидео

Почему засыхает голубика и как её спасти: основные ошибки садоводов

Продолжаются встречные бои: на ключевом направлении РФ готовит опасный маневр

Победа Мадьяра на выборах в Венгрии: появилась недовольная реакция Кремля

О налете на кранах можно забыть на месяцы: в Сети завирусился действенный лайфхак

Буданов стремится перевести государственную машину в режим действия - СМИ о первых 100 днях главы ОП

"Неописуемая боль утраты": у Лилии Подкопаевой случилось горе

