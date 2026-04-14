"Четвертая стадия": дочь Нины Матвиенко откровенно заговорила о ее болезни

Тоня Матвиенко рассказала о диагнозе своей звездной мамы.

Нина Матвиенко умерла - диагноз певицы

Известная певица Тоня Матвиенко откровенно рассказала о болезни своей звездной мамы. По словам артистки в интервью Алине Доротюк, врачи не смогли спасти Нину Матвиенко.

По словам звезды, семья узнала о диагнозе легендарной украинской певицы слишком поздно. Когда Нина Митрофановна перестала скрывать недомогание, врачи диагностировали у нее четвертую стадию рака.

"Ей стало очень больно, она начала кричать и это показала физически... Врачи говорили, что поздно, все уже, четвертая стадия и где мы были", — высказалась Тоня.

Артистка призвала всех не затягивать поход к врачу, если появилось недомогание. Она подчеркнула, что попытки самолечения могут привести к непоправимым последствиям, как это произошло с Ниной Матвиенко.

"И вот почему я хочу говорить об этом, чтобы мы ходили: проверялись, заботились о здоровье, делали анализы, не занимались этими всякими травками и "сама себя полечу, потому что я же все знаю", — заявила дочь певицы.

Также Тоня Матвиенко рассказала, что ее звездная мама до последнего верила в свое выздоровление и не отчаивалась. Свой диагноз она скрывала и вела уединенный образ жизни. Семья постоянно поддерживала Нину Митрофановну до последней минуты жизни.

"Осенью уже можно было ее вывезти на кресле колесном в парк. Но кучу гостей тоже не было, потому что она стеснялась, что имеет плохой вид. Потому что она верила, что она вылечится и никто не узнает. Сначала не говорили о диагнозе, но она догадалась", — поделилась Матвиенко.

О персоне: Нина Матвиенко Нина Митрофановна Матвиенко (10 октября 1947 — 8 октября 2023) – украинская певица и актриса. Народная артистка Украинской ССР (1985), лауреат Государственной премии УССР им. Тараса Шевченко (1988), Герой Украины. Входила в Союз кинематографистов Украины (1989). Мать певицы Антонины Матвиенко. Национальная легенда Украины (2024 - посмертно).

