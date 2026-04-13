"Достигла дна": Бритни Спирс оказалась в рехабе из-за зависимости

Кристина Трохимчук
13 апреля 2026, 10:58
Звезда проходит реабилитацию.
Бритни Спирс
Бритни Спирс попала в рехаб / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Бритни Спирс

Вы узнаете:

  • Бритни Спирс проходит лечение
  • Почему она приняла такое решение

Известная американская певица Бритни Спирс оказалась в рехабе, где проходит лечение от наркотической и алкогольной зависимости. О состоянии звезды сообщает TMZ.

Ранее артистку задержали за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Такие эпизоды уже стали привычными для Бритни, но сейчас дело дошло до суда. Чтобы завоевать благосклонность судьи и смягчить наказание, звезда решила добровольно пройти лечение.

Бритни Спирс выложила новое видео
Бритни Спирс выложила новое видео / скрин из видео

Источник TMZ сообщил, что Спирс сама начала осознавать, что "достигла дна". На решение певицы также повлияли люди из ее близкого окружения. Знаменитость решила опубликовать "на прощание" очередное откровенное видео в Instagram, где в полуобнаженном виде отрывалась под музыку.

Сейчас звезда проходит реабилитацию от зависимостей в одной из клиник США.

Бритни Спирс
Бритни Спирс - рехаб / ua.depositphotos.com

Бритни Спирс — зависимость

Более десятилетия Бритни Спирс находилась под тотальным контролем отца, статус которого был отменен только после продолжительной судебной борьбы в 2021 году. Осенью 2007 года федеральный суд Лос-Анджелеса обязал Спирс пройти принудительное лечение в психиатрической клинике. Свою версию событий артистка изложила в книге "Женщина во мне", раскрыв шокирующие подробности о прерванной беременности, зависимости и настоящем лице своих родственников. Певица призналась, что употребляла алкоголь с 14 лет и один раз пробовала марихуану.

О персоне: Бритни Спирс

Бритни Джин Спирс - американская поп-певица, актриса, танцовщица, автор песен, обладательница премии "Грэмми" в категории "Лучшая танцевальная запись", сообщает "Википедия".

