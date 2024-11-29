Драные шорты и майка-"алкоголичка": Галкин показал себя на пляже

Юморист очень иронично прокомментировал свое собственное фото.

https://glavred.info/starnews/dranye-shorty-i-mayka-alkogolichka-galkin-pokazal-sebya-na-plyazhe-10618544.html Ссылка скопирована

Максим Галкин показал фото молодости/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Вы узнаете:

Какое фото выставил артист

Что в нем смешного

Российский юморист Максим Галкин, который был на гастролях в США и Канаде, поделился интересным фото, где предстал в интересном образе.

В частности, на своей странице в Instagram, он выложил фото, на котором он выглядит молодым и довольным, а также вполне себе курортником.

видео дня

Свое фото он так и прозвал: "Лихие 90-е". "Парниша на отдыхе. Греция. Безупречный вкус", - говорит он.

Сам Галкин с присущим ему чувством юмора иронизирует над фото. "Тяжелая кожаная барсетка изящно подчеркивает майку-алкоголичку выходного дня, фривольные драные шорты с ненавязчивой расцветкой игриво контрастируют с серьезными котлами на руке. В кадр не попали сандалии, надетые на темные дорогие носки, но покупательная способность модели подчеркивается престижным полиэтиленовым пакетом с модным принтом", - смеется артист.

Максим Галкин / инфографика: Главред

Максим Галкин - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

Вас также может заинтересовать:

Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред