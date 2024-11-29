Драные шорты и майка-"алкоголичка": Галкин показал себя на пляже

Вы узнаете:
- Какое фото выставил артист
- Что в нем смешного
Российский юморист Максим Галкин, который был на гастролях в США и Канаде, поделился интересным фото, где предстал в интересном образе.
В частности, на своей странице в Instagram, он выложил фото, на котором он выглядит молодым и довольным, а также вполне себе курортником.
Свое фото он так и прозвал: "Лихие 90-е". "Парниша на отдыхе. Греция. Безупречный вкус", - говорит он.
Сам Галкин с присущим ему чувством юмора иронизирует над фото. "Тяжелая кожаная барсетка изящно подчеркивает майку-алкоголичку выходного дня, фривольные драные шорты с ненавязчивой расцветкой игриво контрастируют с серьезными котлами на руке. В кадр не попали сандалии, надетые на темные дорогие носки, но покупательная способность модели подчеркивается престижным полиэтиленовым пакетом с модным принтом", - смеется артист.
Максим Галкин - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.
А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.
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Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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