"Это было разрушительно": Ева Лонгория в слезах рассказала про эвакуацию

Кратко:
- Ева Лонгория и ее близкие эвакуировались из ЛА
- Несколько дней спустя актриса вернулась в город и стала волонтером
Четыре дня назад американская актриса Ева Лонгория, известная по роли Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки", вместе со своей семьей эвакуировалась из горящего Лос-Анджелеса - огонь не достиг ее жилища, но весь город сейчас является потенциально опасным местом. У себя артистка приютила несколько друзей, которые бежали в попытках скрыться от всепожирающей стихии.
"Мы решили эвакуироваться, потому что нас предупредили, а затем мы продолжали получать сигналы тревоги. Это была безумная неделя. Разрушительная для стольких людей. Так много друзей, которые потеряли свое имущество. Это воспоминания, вещи, ради которых люди так упорно трудились", - говорит Лонгория со слезами на глазах на видео, которое появилось в ее блоге в Instagram.
Она также поблагодарила спасателей и жителей Лос-Анджелеса за их труд и небезразличие к пострадавшим. Ева уже задонатила кругленькую сумму для поддержки семей, которые пострадали при пожаре, и работников, которые продолжают выполнять свои обязанности вопреки огню.
Сегодня актриса вернулась в один и районов Лос-Анджелеса, где стихия затихла. Она помогала собирать продовольственные наборы для нуждающихся, а затем присоединилась к волонтерам, которые очищают улицы.
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Что такое "Отчаянные домохозяйки"?
Отчаянные домохозяйки - американский телесериал производства ABC Studios. Его снимали с 2004 по 2012 год - за это время вышло 180 серий (8 сезонов). В основе сюжета - жизнь четырех подруг-домохозяек в американском пригороде. Голос за кадром принадлежит их пятой подруге, которая в начале истории совершила самоубийство. Она же является рассказчиком о приключениях главных героинь.
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