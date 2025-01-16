"Это было разрушительно": Ева Лонгория в слезах рассказала про эвакуацию

"Габи Солис" не смога сидеть безучастно и все же вернулась в горящий Лос-Анджелес.

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Ева Лонгория новости - Ева Лонгория рассказала про борьбу с последствиями пожара в Лос-Анджелесе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/evalongoria

Кратко:

Ева Лонгория и ее близкие эвакуировались из ЛА

Несколько дней спустя актриса вернулась в город и стала волонтером

Четыре дня назад американская актриса Ева Лонгория, известная по роли Габриэль Солис в сериале "Отчаянные домохозяйки", вместе со своей семьей эвакуировалась из горящего Лос-Анджелеса - огонь не достиг ее жилища, но весь город сейчас является потенциально опасным местом. У себя артистка приютила несколько друзей, которые бежали в попытках скрыться от всепожирающей стихии.

"Мы решили эвакуироваться, потому что нас предупредили, а затем мы продолжали получать сигналы тревоги. Это была безумная неделя. Разрушительная для стольких людей. Так много друзей, которые потеряли свое имущество. Это воспоминания, вещи, ради которых люди так упорно трудились", - говорит Лонгория со слезами на глазах на видео, которое появилось в ее блоге в Instagram.

видео дня

Она также поблагодарила спасателей и жителей Лос-Анджелеса за их труд и небезразличие к пострадавшим. Ева уже задонатила кругленькую сумму для поддержки семей, которые пострадали при пожаре, и работников, которые продолжают выполнять свои обязанности вопреки огню.

Сегодня актриса вернулась в один и районов Лос-Анджелеса, где стихия затихла. Она помогала собирать продовольственные наборы для нуждающихся, а затем присоединилась к волонтерам, которые очищают улицы.

Ева Лонгория новости - Ева Лонгория рассказала про борьбу с последствиями пожара в Лос-Анджелесе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/evalongoria

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Что такое "Отчаянные домохозяйки"? Отчаянные домохозяйки - американский телесериал производства ABC Studios. Его снимали с 2004 по 2012 год - за это время вышло 180 серий (8 сезонов). В основе сюжета - жизнь четырех подруг-домохозяек в американском пригороде. Голос за кадром принадлежит их пятой подруге, которая в начале истории совершила самоубийство. Она же является рассказчиком о приключениях главных героинь.

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