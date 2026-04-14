Евровидение 2026: Украина провалилась в рейтинге букмекеров

Кратко:
- На какое место спустилась Украина
- Кто опередил нашу страну
Уже скоро в Австрии пройдет Евровидение-2026. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а имя нового победителя конкурса Украина узнает уже 16 мая. Между тем в этот раз, Украина опустилась в прогнозах букмекеров с 8-го на 9-ое место на eurovisionworld.com.
Украину в этом году на "Евровидение 2026" представит исполнительница LELEKA с композицией "Ridnym". Трек не сразу завоевал популярность среди европейских фанатов и даже оказывался за пределами первой десятки фаворитов. Однако в последнее время LELEKA стала активно укреплять свои позиции в рейтинге и поднялась на 8-е место, опередив Италию.
К слову, Италию в этом году представляет очень популярный там артист с огромным опытом Sal da Vinci.
На первом месте продолжает держаться Финляндия. Дуэт Линды Лампениус и Пита Паркконена находится в лидерах уже не первую неделю.
За Финляндией расположилась Дания и Франция.
Представительница Украины представит свою песню "Ridnym" во втором полуфинале, который состоится 14 мая в Вене. LELEKA выступит под номером 12.
LELEKA "Ridnym" - песня Украины на Евровидении 2026:
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред