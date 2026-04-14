Евровидение 2026: Украина провалилась в рейтинге букмекеров

Букмекеры понизили Украину в рейтинге и теперь LELEKA с композицией "Ridnym" расположилась на 9 месте.

Евровидение-2026 пройдет уже в мае

Уже скоро в Австрии пройдет Евровидение-2026. Полуфиналы состоятся 12 и 14 мая, а имя нового победителя конкурса Украина узнает уже 16 мая. Между тем в этот раз, Украина опустилась в прогнозах букмекеров с 8-го на 9-ое место на eurovisionworld.com.

Украину в этом году на "Евровидение 2026" представит исполнительница LELEKA с композицией "Ridnym". Трек не сразу завоевал популярность среди европейских фанатов и даже оказывался за пределами первой десятки фаворитов. Однако в последнее время LELEKA стала активно укреплять свои позиции в рейтинге и поднялась на 8-е место, опередив Италию.

Италию представит Sal da Vinci

К слову, Италию в этом году представляет очень популярный там артист с огромным опытом Sal da Vinci.

Украина съехала в рейтинге букмекеров

На первом месте продолжает держаться Финляндия. Дуэт Линды Лампениус и Пита Паркконена находится в лидерах уже не первую неделю.

За Финляндией расположилась Дания и Франция.

Представительница Украины представит свою песню "Ridnym" во втором полуфинале, который состоится 14 мая в Вене. LELEKA выступит под номером 12.

LELEKA "Ridnym" - песня Украины на Евровидении 2026

Leleka, Лелека

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом. Украину на Евровидении-2026 представит певица LELÉKA с песней "Ridnym".

