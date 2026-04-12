Меня устраивает: пропагандистка Симоньян готовит семью к своей смерти

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая активно поддерживает террористическую войну РФ против Украины, и которая якобы болеет раком груди, дала указания на случай своей смерти.
Как пишут российские пропагандисты, Симоньян уже пообщалась со своей семьей на случай собственной смерти.
"Всех остальных я собрала, посадила и сказала: „Спокойно. Вы видите, какой тяжелый период проходит семья? Да, у меня рак, но я сделаю все возможное, а дальше как Господь распорядится. Дала указания всем, что нужно делать в случае моей смерти… Ну рак и рак! Либо умру, либо не умру. Пойду к Тиграну или останусь с детьми. Из-за чего надо убиваться? Меня устраивает любой расклад", — высказалась Симоньян.
Ранее Симоньян также прокомментировала выпадение волос. "Волосы выпали или не выпали, мне смешно об этом говорить просто. Потому что это несоизмеримые вещи, несоизмеримые!" - добавила она.
О персоне: Маргарита Симоньян
Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.
С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.
