Меня устраивает: пропагандистка Симоньян готовит семью к своей смерти

Алена Кюпели
12 апреля 2026, 20:03
Путинистка Симоньян дала распоряжение на случай своей смерти.
У Симоньян заговорили о прощальном вечере
Симоньян предупредила свою семью

Кратко:

  • Какие распоряжения дала Симоньян
  • Почему она так сделала

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян, которая активно поддерживает террористическую войну РФ против Украины, и которая якобы болеет раком груди, дала указания на случай своей смерти.

Как пишут российские пропагандисты, Симоньян уже пообщалась со своей семьей на случай собственной смерти.

Симоньян вышла на сцену без парика
Симоньян ранее вышла на сцену без парика

"Всех остальных я собрала, посадила и сказала: „Спокойно. Вы видите, какой тяжелый период проходит семья? Да, у меня рак, но я сделаю все возможное, а дальше как Господь распорядится. Дала указания всем, что нужно делать в случае моей смерти… Ну рак и рак! Либо умру, либо не умру. Пойду к Тиграну или останусь с детьми. Из-за чего надо убиваться? Меня устраивает любой расклад", — высказалась Симоньян.

Симоньян пожаловалась Корчевникову на свои беды
Симоньян пожаловалась Корчевникову на свои беды

Ранее Симоньян также прокомментировала выпадение волос. "Волосы выпали или не выпали, мне смешно об этом говорить просто. Потому что это несоизмеримые вещи, несоизмеримые!" - добавила она.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

О персоне: Маргарита Симоньян

Маргарита Симоньян - российский главный редактор информационного агентства "Россия сегодня", руководитель телеканала "Russia Today" и пропагандистка. Жена российского режиссера и журналиста Тиграна Кеосаяна, пишет Википедия.

С 7 января 2023 года находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

С 2022 года Армения объявила ее персоной нон грата за пропагандистские высказывания и ей запрещен въезд в Республику Армения.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
