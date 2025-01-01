Горбунов выдал шокирующую правду о личной жизни Александра Пономарева

Оказывается, что любимец публики Пономарев женат уже 10 лет.

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Александр Пономарев женат 10 лет / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr

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Горбунова рассказал о жизни Пономарева

Как живет певец

Украинский популярный ведущий и актер Юрий Горбунов сделал неожиданное признание относительно личной жизни украинского певца Александра Пономарева.

В интервью YouTube-проекту ТСН "Наодинці" Горбунов, который регулярно работает с артистом, заявил, что сейчас Пономарев состоит в третьем браке. Горбунов не выдал личность жены Пономарева, однако рассказал, что пара живет вместе уже 10 лет.

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"У Саши есть жена. Она уже больше 10 лет у него. Это все, что я скажу", – рассекретил ведущий.

К слову, общественности известно лишь о двух официальных женах певца. Так, артист 10 лет был в гражданском браке с дочерью украинского композитора-песенника и певца Николая Мозгового Алёной, которая родила от него дочь Евгению.

В 2006 году женился на Виктории Мартынюк, которая родила ему сына Александра Белоуса (2007) (позже изменил фамилию на фамилию матери). В 2011 году пара развелась.

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Ранее также Александру Пономареву пришлось комментировать слухи о его тайном романе с певицей Марией Яремчук, с которой он ранее сотрудничал. Поговаривали, что певица родила первенца именно от него, поэтому артисту пришлось отвечать.

Александр Пономарев / инфографика: Главред

Ранее Главред рассказывал, что Потап обратился к Позитиву впервые с 2022 года. До полномасштабной войны артисты были коллегами и близкими друзьями, однако со временем их отношения значительно изменились.

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Кто такой Александр Пономарев? Александр Пономарев - украинский певец, автор песен, продюсер. Народный артист Украины (2006). Был первым артистом, который представил Украину на международном музыкальном конкурсе Евровидение - в 2003 году песня "Hasta la vista" в исполнении Пономарева принесла 14-е место. Выпустил 9 музыкальных альбомов.

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