Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Как сейчас выглядит Ющенко и его жена: появились свежие фото

Алена Кюпели
12 октября 2024, 16:44
754
Чета Ющенко вышла на публичное мероприятие и сделало веселые фото.
Виктор Ющенко
Виктор Ющенко появился на премьере / коллаж: Главред, фото: facebook.com/president.ukraine

Экс-президент Украины Виктор Ющенко вместе со своей супругой Екатериной совершил редкий выход в свет.

Бывший президент Украины с супругой. Так, супруги пришли в киевский кинотеатр на допремьерный показ фильма"Хазяїн 2. На своїй землі" с актером Богданом Бенюком в главных героях.

Пара фотографировалась с рядом актеров фильма, которыми Екатерина поделилась на своей странице в Instagram.

видео дня

По данным ТСН, сюжет фильма "Хазяїн 2. На своїй землі" разворачивается вокруг бизнесмена Терентия Пузыря, который оказывается под оккупацией, но отказывается покидать родную землю. Впоследствии россияне превращают его агрофирму в свою военную базу, а террор в отношении его односельчан становится невыносимым. Поэтому главный герой предстает перед сложным выбором – приспосабливаться в надежде на собственное выживание или действовать ради спасения всего общества.

Чета Ющенко вышла в свет
Чета Ющенко вышла в свет / Фото ТСН
Чета Ющенко вышла в свет
Чета Ющенко вышла в свет / Фото ТСН
Виктор Ющенко вышел в свет
Виктор Ющенко вышел в свет / Фото ТСН

Кто такой Виктор Ющенко?

Виктор Ющенко - украинский политик и государственный деятель, банкир. 3-й Президент Украины (23 января 2005 - 25 февраля 2010). Седьмой премьер-министр Украины (1999-2001). Народный депутат Украины V созыва (2002-2005), основатель и Председатель Совета Института Президента Виктора Ющенко "Стратегические инициативы". Третий председатель Национального банка Украины (1993-2000), исполняющий обязанности Председателя Национального Банка Украины (27 января 1997-5 февраля 1997), лидер Оранжевой революции, сообщает Википедия.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, во время разговора Светланы Билоножко с Дмитрием Гордоном, журналист упомянул, что сам Билоножко ему однажды рассказывал, как в юности он дрался с третьим президентом Украины Виктором Ющенко.

А также ранее третий украинский президент Украины Виктор Ющенко назвал две вещи, которые приведут нашу страну к победе в войне с Россией.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Виктор Ющенко новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Ещё
РФ могут позвать на второй Саммит: Ермак объяснил, будут ли переговоры с Путиным

РФ могут позвать на второй Саммит: Ермак объяснил, будут ли переговоры с Путиным

17:56Украина
Даже несмотря на захват Угледара: РФ не может достичь стратегической цели - Ходжес

Даже несмотря на захват Угледара: РФ не может достичь стратегической цели - Ходжес

17:33Украина
"Покрошили" штурмовиков РФ на востоке: десантники ВСУ отразили атаку врага

"Покрошили" штурмовиков РФ на востоке: десантники ВСУ отразили атаку врага

17:01Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Как убрать известковый налет с душевых леек: нужно всего одно простое средство

Как убрать известковый налет с душевых леек: нужно всего одно простое средство

Неодетая мать и отец-алкаш: в сети появились фото сватов Королевой и Тарзана

Неодетая мать и отец-алкаш: в сети появились фото сватов Королевой и Тарзана

Сколько спичек на картинке: большинство людей не сможет дать правильный ответ

Сколько спичек на картинке: большинство людей не сможет дать правильный ответ

Успешная операция: в Генштабе ВСУ раскрыли детали удара по нефтебазе на Луганщине

Успешная операция: в Генштабе ВСУ раскрыли детали удара по нефтебазе на Луганщине

Гороскоп на завтра 13 октября: Водолеям - не повезет, Овнам - долгожданный звонок

Гороскоп на завтра 13 октября: Водолеям - не повезет, Овнам - долгожданный звонок

Последние новости

17:56

РФ могут позвать на второй Саммит: Ермак объяснил, будут ли переговоры с Путиным

17:33

Даже несмотря на захват Угледара: РФ не может достичь стратегической цели - Ходжес

17:27

Россияне изменили тактику обстрелов: Ким раскрыл интересную особенность ударов РФ

17:01

"Покрошили" штурмовиков РФ на востоке: десантники ВСУ отразили атаку врагаВидео

16:44

В Раде предлагают выплачивать пенсии по-новому: к чему готовиться пенсионерам

Беларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с ЗападомБеларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с Западом
16:44

Как сейчас выглядит Ющенко и его жена: появились свежие фото

16:40

Цены установили рекорд за семь лет: в Украине резко подскочила стоимость двух овощей

16:20

В сети появилось редкое фото непубличного сына Майкла Джексона

16:03

"Решение завершать эту фазу войны принято": эксперт указал на важный момент

Реклама
15:58

Могут ли полицейские вручать повестки: украинцам дали ответ

15:52

Подает важный сигнал: почему кот мурлычет как трактор - откуда на раздается звукВидео

15:42

РФ ударила по Сумам ракетами и дронами: есть пострадавшие, в городе "прилеты"

15:34

Путин боится вероятной ликвидации: эксперт озвучила главный страх диктатора

15:10

ВСУ ждут чрезвычайно тяжелые бои за один украинский город - Дикий

14:57

Отключение света в восьми областях Украины: как объясняют ситуацию в Минэнерго

14:57

РФ стягивает резервы и готовит новый штурм: в ВСУ назвали вероятное направление

14:37

Найти 3 отличия сможет только самый внимательный: загадка для самых больших умников

14:13

Ювелирный этикет: как правильно носить украшенияВидео

13:43

У Зеленского заговорили об окончании войны и раскрыли цель плана победы Украины

13:39

$50 млн превратились в пепел: ВСУ "приземлили" очередную СУшку РФ

Реклама
13:32

"Пытались взять в котел": РФ изменила планы наступления на ключевой город - Селезов

13:13

"Вот что будет, если рухнет Селидово": Коваленко поделился мрачным прогнозом

12:46

От орхидей до денежного дерева: какие растения приносят счастье и удачу в дом

12:43

Украинские силы восстанавливают позиции на Курщине и берут пленных – боец ВСУ

12:38

"Нужно прекратить": в США жестко прокомментировали заявление Лаврова о войне

12:38

Идеально для свадьбы: как сделать букет с флористической губкой своими рукамиВидео

11:45

РФ атаковала Украину неизвестными ракетами и БПЛА: в пяти областях гремели взрывыВидео

11:37

Как узнать свою силу и предназначение в жизни: точный разбор по дате рожденияВидео

11:14

"Разгром" россиян на Юге: ВСУ уничтожили немало техники и поразили важные точки

10:58

Зачем ставить гортензию в холодильник: раскрыт секрет опытных флористовВидео

10:44

Россиян "заманили" в ловушку: ВСУ наносят катастрофические потери войскам РФ в Торецке

10:24

Красный уровень будет "драконить" страну: магнитные бури на выходные, 12-13 октября

10:00

Кому придется платить больше: как в Украине повысили налоги

09:53

Успешная операция: в Генштабе ВСУ раскрыли детали удара по нефтебазе на Луганщине

09:51

Только не корона: стало известно, кем мечтает стать старший сын Уильяма и Кейт

09:40

"Будет очень сложно удержать территорию": эксперт объяснил трудную ситуацию для РФ на Курщине

09:30

Как сохранить отношения в браке: Мила Кунис поделилась своим секретом

09:18

Войска КНДР уже в Украине: РФ готовит тысячи солдат для участия в боевых действиях - ISW

09:07

Ежедневные потери РФ приближаются к 1 300 человек: заставит ли это Путина закончить войну

09:05

Как по этикету одеваться в театр и как правильно себя вести в фойе, зале и на выходеВидео

Реклама
09:02

Кровная месть Кадырова. Что это означает для российских элитмнение

08:41

"Этой девушки уже нет": в РФ рассказали о трагедии Успенской и ее дочери

08:33

После прилета начался пожар: россияне жалуются на удар по нефтебазе на ЛуганщинеВидео

07:47

Войска РФ перешли в масштабное наступление на Курщине: в ISW назвали цели врага

07:35

Сколько спичек на картинке: большинство людей не сможет дать правильный ответ

06:17

Кадыров: "Кровная месть" и игра на повышениемнение

05:55

Можно ли употреблять слово "сушилка": ответ удивит многихВидео

05:03

Будет, как из магазина: как за секунды заточить терку - гениально простой метод

04:33

В Украине подорожает косметика на 20-50%: Forbes назвало причину

03:46

Гороскоп на завтра 13 октября: Водолеям - не повезет, Овнам - долгожданный звонок

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять