Как сейчас выглядит Ющенко и его жена: появились свежие фото

Экс-президент Украины Виктор Ющенко вместе со своей супругой Екатериной совершил редкий выход в свет.
Бывший президент Украины с супругой. Так, супруги пришли в киевский кинотеатр на допремьерный показ фильма"Хазяїн 2. На своїй землі" с актером Богданом Бенюком в главных героях.
Пара фотографировалась с рядом актеров фильма, которыми Екатерина поделилась на своей странице в Instagram.
По данным ТСН, сюжет фильма "Хазяїн 2. На своїй землі" разворачивается вокруг бизнесмена Терентия Пузыря, который оказывается под оккупацией, но отказывается покидать родную землю. Впоследствии россияне превращают его агрофирму в свою военную базу, а террор в отношении его односельчан становится невыносимым. Поэтому главный герой предстает перед сложным выбором – приспосабливаться в надежде на собственное выживание или действовать ради спасения всего общества.
Кто такой Виктор Ющенко?
Виктор Ющенко - украинский политик и государственный деятель, банкир. 3-й Президент Украины (23 января 2005 - 25 февраля 2010). Седьмой премьер-министр Украины (1999-2001). Народный депутат Украины V созыва (2002-2005), основатель и Председатель Совета Института Президента Виктора Ющенко "Стратегические инициативы". Третий председатель Национального банка Украины (1993-2000), исполняющий обязанности Председателя Национального Банка Украины (27 января 1997-5 февраля 1997), лидер Оранжевой революции, сообщает Википедия.
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Отметим, во время разговора Светланы Билоножко с Дмитрием Гордоном, журналист упомянул, что сам Билоножко ему однажды рассказывал, как в юности он дрался с третьим президентом Украины Виктором Ющенко.
А также ранее третий украинский президент Украины Виктор Ющенко назвал две вещи, которые приведут нашу страну к победе в войне с Россией.
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