Виктор Ющенко назвал два фактора, которые помогут одолеть Россию / скриншот

Третий украинский президент Украины Виктор Ющенко назвал две вещи, которые приведут нашу страну к победе в войне с Россией.

В интервью Украинской правде он выразил уверенность в том, что победа в полномасштабной войне с россией будет за Украиной.

Так, по его словам, одним из факторов разгрома РФ станет помощь наших западных партнеров.

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Сейчас, уверен третий президент, уже идет та фаза войны, когда наиболее эффективное продвижение украинских военных будет возможно лишь благодаря эффективной огневой поддержке. Также ВСУ по-прежнему нуждаются в вооружении, которое сможет вывести из строя вражеские склады с боеприпасами и другие расположения россиян.

Также Ющенко уверен, что Украине необходимо вернуть контрольна Черным морем.

"Колоссальные хлопоты украинским позициям наносятся из-за того же неурегулированного статуса Черного моря, который мы сегодня имеем.Я имею в виду, что Черное море — не частная собственность россии, это не частная собственность Турции или Болгарии, или Румынии. Черное море — это международное море, которое находится под покровом международного морского права", - пояснил экс-президент.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что переломный момент в войне России против Украины уже начался. Захватчики уже начали осознавать, что не способны удерживать временно оккупированные украинские территории.

Ранее генерал-майор Вооруженных сил Дмитрий Марченко отметил, что война в Украине не закончится быстро. Однако, по его словам, наше государство имеет такой шанс, которого не имело за свою историю.

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