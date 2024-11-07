Кейт Миддлтон вернулась к одному из своих хобби

Кейт Миддлтон постепенно возвращается к нормальной жизни.

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Кейт Миддлтон вернулась к своим тренировкам/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Вы узнаете:

Чем начала заниматься Кейт Миддлтон

Когда она будет возвращаться к работе

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая долгое время боролась с онкологией, вернулась в спортзал после завершения химиотерапии.

"Насколько я понимаю, у Кэтрин все хорошо", — сказал королевский автор Роберт Джобсон, которого цитирует Page Six.

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"Она снова тренируется в спортзале и делает все, что хотела", - говорит он.

По словам Джобсона, она "сосредоточится на более значимых событиях" вместо того, чтобы путешествовать "по всей стране".

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

"Если все получится, она будет возвращаться поэтапно и делать то, что для нее важно: потому что она не хочет снова заболеть, но также, как мне сказали, потому что теперь у нее другая точка зрения", — продолжил он.

инфографика Кейт Миддлтон / Инфографика Главред

По словам Джобсона, Кейт будет сосредоточена на своей семье. "Я думаю, принц Уильям очень хочет, чтобы она вернулась, но я не думаю, что мы получим большой транш обязательств", - добавляет он.

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Ранее Главред писал, как выглядело второе свадебное платье Кейт Миддлтон. Широкая публика видела лишь один наряд принцессы, однако для частной вечеринки по случаю бракосочетания Кэтрин подобрала другой лук.

Также источник из окружения принца и принцессы Уэльских сообщил, как изменились отношения в их браке на фоне онкологии и сложного лечения Кэтрин.

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