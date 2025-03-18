Коля Серга впервые прокомментировал "секретную" должность в МИДе

Прежде Серга скрывал свое назначение.

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Коля Серга высказался про должность советника в МИДе - подробности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thekolya

Краткое содержание:

Коля Серга является внештатным советником Андрея Сибиги с зимы 2024-го

До этого деятель не афишировал новое назначение

На днях в СМИ появилась информация о том, что украинский музыкант, шоумен, военнослужащий и основатель Культурного десанта Коля Серга имеет должность при Министерстве иностранных дел Украины. Главком опубликовал соответствующий документ, согласно которому деятель с 7 декабря 2024 года является внештатным советником министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Про свою должность в МИДе Серга высказался лишь недавно - в его блоге в Instagram появился мем, на котором его фото "вклеили" рядом с действующим президентом США Дональдом Трампом в овальном кабинете.

видео дня

При этом деятель отметил, что все "почти так и было". Это - единственный комментарий Коли Серги относительно его назначения, которое он скрывал более трех месяцев.

Коля Серга высказался про должность советника в МИДе - подробности / instagram.com/thekolya

Коля Серга вступил в ряды ВСУ в первые дни полномасштабной войны в Украине, а уже июле 2022 года основал общественную организацию "Культурный десант". В сентябре 2023 года она получила официальный статус мобильной группы морально-психологического обеспечения ВСУ.

Подтверждение должности Коли Серги / glavcom.ua

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Кто такой Коля Серга? Коля Серга – украинский офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины, общественный деятель, музыкант, телеведущий, актер, поэт.

Основатель "Культурного Десанта" и "Культурных Сил Украины", офицер Вооруженных Сил Украины.

Серга числится советником министра иностранных дел с 7 декабря 2024 года.

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