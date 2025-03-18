Коля Серга впервые прокомментировал "секретную" должность в МИДе

Краткое содержание:
- Коля Серга является внештатным советником Андрея Сибиги с зимы 2024-го
- До этого деятель не афишировал новое назначение
На днях в СМИ появилась информация о том, что украинский музыкант, шоумен, военнослужащий и основатель Культурного десанта Коля Серга имеет должность при Министерстве иностранных дел Украины. Главком опубликовал соответствующий документ, согласно которому деятель с 7 декабря 2024 года является внештатным советником министра иностранных дел Андрея Сибиги.
Про свою должность в МИДе Серга высказался лишь недавно - в его блоге в Instagram появился мем, на котором его фото "вклеили" рядом с действующим президентом США Дональдом Трампом в овальном кабинете.
При этом деятель отметил, что все "почти так и было". Это - единственный комментарий Коли Серги относительно его назначения, которое он скрывал более трех месяцев.
Коля Серга вступил в ряды ВСУ в первые дни полномасштабной войны в Украине, а уже июле 2022 года основал общественную организацию "Культурный десант". В сентябре 2023 года она получила официальный статус мобильной группы морально-психологического обеспечения ВСУ.
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Кто такой Коля Серга?
Коля Серга – украинский офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины, общественный деятель, музыкант, телеведущий, актер, поэт.
Основатель "Культурного Десанта" и "Культурных Сил Украины", офицер Вооруженных Сил Украины.
Серга числится советником министра иностранных дел с 7 декабря 2024 года.
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