Коля Серга получил новую важную должность - детали

Коля Серга имеет новые обязанности.

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Коля Серга - новая должность / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Коля Серга

Вы узнаете:

Коля Серга стал внештатным советником министра иностранных дел

Когда артиста назначили на должность

Украинский известный певец и ведущий Коля Серга, который в начале полномасштабной войны стал военнослужащим, получил новую должность – внештатного советника министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Как сообщил сайт Главком, соответствующую информацию предоставил начальник управления кадрового менеджмента МИД Виталий Мошковский. На должности Серга числится с 7 декабря 2024 года.

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Отметим, артист в 2022 году организовал "Культурный десант", где объединились украинские артисты, музыканты, поэты и композиторы. А в августе 2022 года Владимир Зеленский отметил Сергу орденом "За мужество" III степени.

Подтверждение новой должности Коли Серги / фото: скрин glavcom.ua/

До полномасштабной войны Коля выступал резидентом Comedy Club Odessa.

Напомним, Коля Серга был ведущим "Орла и решки" вместе с предательницей Украины Региной Тодоренко и публично осуждает ее. Также он рассказывал, что родители предательницы остались жить в Одессе, но поддерживают позицию дочери.

Коля Серга осуждает Регину Тодоренко / фото: скрин видео

"Я думаю, если бы они не поддерживали, то мы бы узнали об этом. И если бы не было этой поддержки родителями, то тогда бы они были в антиподе – в противостоянии с Региной. Мне кажется, она изменила бы риторику. Хотя я могу ошибаться", – рассказывал артист.

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Отметим, как сообщал Главред, жена украинского боксера Александра Усика – бизнесвумен Екатерина Усик – рассказала, как она познакомилась с мужем и что они пережили вместе. Екатерина отметила, что ей было 15 лет, когда начались отношения с боксером и первые три года были очень трудными, ведь Александр вел себя некорректно.

А также на тайной свадьбе предательницы Ани Лорак на Мальдивах не было ее дочери – 13-летней Софии от Мурата Налчаджиоглу, ведь она занята учебой. Хотя это странно, ведь известно, что София уже некоторое время находится в Турции со своим родным отцом, а учится она, как известно, в России.

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Кто такой Коля Серга? Коля Серга – украинский офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных Сил Украины, общественный деятель, музыкант, телеведущий, актер, поэт.

Основатель "Культурного Десанта" и "Культурных Сил Украины", офицер Вооруженных Сил Украины.

Серга числится советником министра иностранных дел с 7 декабря 2024 года.

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