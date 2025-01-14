Комик Гарик Бирча впервые признался, на каком направлении служит

Актер-воин также рассказал, когда вернется к творчеству.

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Гарик Бирча новости - где служит Гарик Бирча из Лиги Смеха / коллаж: Главред, фото: instagram.com/garik_bircha

Кратко:

Гарик Бирча рассказал, где служит

Артист-воин признался, хочет ли он вернуться на сцену

Украинский актер и комик Гарик Бирча весной 2022 года вступил в ряды ВСУ. Военный старался не афишировать подробности своей службы. До недавнего времени было известно лишь, что он имеет звание главного сержанта.

Теперь же в комментарии для Армии ФМ Бирча рассказал, где и на каком направлении служит. Сейчас он входит в состав 210-го Отдельного штурмового полка - парни работают в Курской области.

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"В 210-м отдельном штурмовом полку. Мы сейчас находимся в Курской области и там выполняем боевые задания. Можем сказать, что личным составом нашего подразделения было уничтожено более 50 врагов", - сообщил воин.

Также Бирча признался, планирует ли возвращаться к творчеству, когда закончится война: "Творчество пока на паузе. Единственное, что я сделал за эти периоды, это написал несколько стихов и песню создали, которая называется "Берлінго 210". А когда будет время, скажем так, я с удовольствием восстановлю свою карьеру. Не знаю, в какую сторону она уйдет, но, конечно, я соскучился и по актерству, и по эстраде, и по зрителю, и надеюсь, так оно и будет. Но для этого нужен на нашей земле мир".

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Кто такой Гарик Бирча? Гарик Бирча - украинский актер, комик и сценарист. Тренер и участник украинского юмористического шоу "Ліга сміху". Наибольшую известность получил благодаря комедийному сериалу "Віталька" - в нем Бирча был автором идеи и сыграл главную роль. С 2022 года защищает Украину в звании старшего сержанта.

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