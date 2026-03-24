Любители Картье и Ролекса: кто из украинских звезд позволяет себе тяжелый люкс

Кратко:
- Что носят украинские звезды
- Сколько они стоят
Украинские звезды, среди которых и блогеры и ведущие, любят носить дорогие украшения, не стесняясь общенациональной негласной солидарности во время войны - "не на часі".
Они следят за мировыми звездами и пытаются догонять их изо всех сил, покупая сумки от Hermes, украшения от Cartier и часы от Rolex. Так сказать, статусные вещи, которые подчеркивают финансовое положение хозяина, его амбиции и "трендовость".
Юлия Верба
Наверное больше всех любит украшения и их демонстрацию скандальная украинская блогерша Юлия Верба.
Она часто показывается в украшениях от Cartier, включая их дорогую линейку "пантера", усыпанную бриллиантами. При этом это не единственная позиция в коллекции Вербы. И часто но многих фото, она буквально обвешена украшениями от французского бренда.
Также на пальце у блогерши - кольцо от Картье.
То есть только на одном фото, где Верба убивается за магнолией в своем саду, которую обрезали больше, чем она хотела, на ней украшений на сумму: 5 миллионов 400 тысяч гривен, без учета двух колец и сережек, которых не видно на фото.
Жена Григория Решетника - Кристина
Еще одна любительница роскоши и демонстрации их во время войны - Кристина Решетник.
Она часто появляется в одежде "тяжелого люкса" и всячески демонстрирует бренды на себе.
Очки Кристины Решетник стоят почти 60 000 гривен.
Стоимость кольца составляет 142 000 гривен.
Ну и куда же без Ролекса, который жена Решетника не снимает даже дома, во время кормления и вытирания носов детям.
Такие часы стоят почти 900 000 гривен.
Маша Ефросинина
Украинская ведущая Маша Ефросинина также любит дорогие украшения и ее не раз критиковали за наличие дорогих ювелирных украшений в ее видео-интервью.
Среди легко опознаваемых - браслеты от Cartier и Tiffany.
Стоимость такого браслета составляет 417 000 гривен.
Еще один браслет - как у блогерши Вербы от Картье.
Его стоимость составляет 414 000 гривен.
Леся Никитюк
Леся Никитюк также на одном из фото показалась в браслетах, похожих на браслеты бренда Tiffany.
Стоимость браслетов составляет 4 250 долларов. В гривне это 186 000 гривен.
О персоне: Леся Никитюк
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
