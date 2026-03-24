Любители Картье и Ролекса: кто из украинских звезд позволяет себе тяжелый люкс

Алена Кюпели
24 марта 2026, 18:42
Украинские знаменитости тратят миллионы, чтобы украсить себя лакшери украшениями.
Звезды, которые любят дорогие украшения
Звезды, которые любят дорогие украшения / Коллаж Главред, фото Instagram/yuli.verbaaa, kristina_reshetnik, mashaefrosinina

Кратко:

  • Что носят украинские звезды
  • Сколько они стоят

Украинские звезды, среди которых и блогеры и ведущие, любят носить дорогие украшения, не стесняясь общенациональной негласной солидарности во время войны - "не на часі".

Они следят за мировыми звездами и пытаются догонять их изо всех сил, покупая сумки от Hermes, украшения от Cartier и часы от Rolex. Так сказать, статусные вещи, которые подчеркивают финансовое положение хозяина, его амбиции и "трендовость".

Юлия Верба

Наверное больше всех любит украшения и их демонстрацию скандальная украинская блогерша Юлия Верба.

Она часто показывается в украшениях от Cartier, включая их дорогую линейку "пантера", усыпанную бриллиантами. При этом это не единственная позиция в коллекции Вербы. И часто но многих фото, она буквально обвешена украшениями от французского бренда.

Верба и ее Картье
Верба и ее Картье / Фото Instagram/yuli.verbaaa
Серьги от Картье - 382 000 гривен
Серьги от Картье - 382 000 гривен / Фото cartier.com
Юлия Верба в украшениях
Юлия Верба в украшениях / Фото Instagram/yuli.verbaaa
Украшения от Картье
Украшения от Картье - 412 000 грн/ Фото cartier.com
Украшения от Картье
Украшения от Картье - 1 800 000 гривен / Фото cartier.com
Еще один браслет - легендарная
Еще один браслет - легендарная "пантера" - 2 млн 750 000 грн/ Фото cartier.com

Также на пальце у блогерши - кольцо от Картье.

Кольцо от Картье 407 000 грн
Кольцо от Картье 407 000 грн / Фото cartier.com

То есть только на одном фото, где Верба убивается за магнолией в своем саду, которую обрезали больше, чем она хотела, на ней украшений на сумму: 5 миллионов 400 тысяч гривен, без учета двух колец и сережек, которых не видно на фото.

Жена Григория Решетника - Кристина

Еще одна любительница роскоши и демонстрации их во время войны - Кристина Решетник.

Она часто появляется в одежде "тяжелого люкса" и всячески демонстрирует бренды на себе.

Кристина Решетник в очках Картье за 1150 евро
Кристина Решетник в очках Картье за 1150 евро / Фото Instagram/kristina_reshetnik
Очки от Картье
Очки от Картье / Фото cartier.com

Очки Кристины Решетник стоят почти 60 000 гривен.

Жена Григория Решетника тоже любит Картье
Жена Григория Решетника тоже любит Картье / Фото Instagram/kristina_reshetnik
Кольцо от Картье, полюбившееся Кристине Решетник
Кольцо от Картье, полюбившееся Кристине Решетник / Фото cartier.com

Стоимость кольца составляет 142 000 гривен.

Ну и куда же без Ролекса, который жена Решетника не снимает даже дома, во время кормления и вытирания носов детям.

Кристина Решетник и ее Ролекс
Кристина Решетник и ее Ролекс / Фото Instagram/kristina_reshetnik
Решетник любит Ролекс
Решетник любит Ролекс / Фото Instagram/kristina_reshetnik
Часы Кристины Решетник
Часы Кристины Решетник / Фото

Такие часы стоят почти 900 000 гривен.

Маша Ефросинина

Украинская ведущая Маша Ефросинина также любит дорогие украшения и ее не раз критиковали за наличие дорогих ювелирных украшений в ее видео-интервью.

Маша Ефросинина и ее браслеты
Маша Ефросинина и ее браслеты / Фото Instagram/mashaefrosinina

Среди легко опознаваемых - браслеты от Cartier и Tiffany.

Браслет Маши Ефросининой
Браслет Маши Ефросининой почти за пол миллиона / Фото tiffany.com

Стоимость такого браслета составляет 417 000 гривен.

Еще один браслет - как у блогерши Вербы от Картье.

Украшения от Картье
Украшения от Картье / Фото cartier.com

Его стоимость составляет 414 000 гривен.

И еще одно кольцо от Картье
И еще одно кольцо от Картье / Фото Instagram/mashaefrosinina
Колечко от Картье
Колечко от Картье / Фото cartier.com

Леся Никитюк

Леся Никитюк также на одном из фото показалась в браслетах, похожих на браслеты бренда Tiffany.

Леся Никитюк в браслетах
Леся Никитюк в браслетах / Фото Instagram/lesia_nikituk
Браслеты от Тиффани
Браслеты от Тиффани / Фото tiffany.com
Браслеты от Тиффани
Браслеты от Тиффани / Фото tiffany.com

Стоимость браслетов составляет 4 250 долларов. В гривне это 186 000 гривен.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред сообщал, что российская телеведущая Юлия Высоцкая, которая прославилась своими кулинарными шоу и мужем-пенсионером Андреем Кончаловским, показалась на публике и удивила своих поклонников.

Ранее также легендарный украинский артист и певец Виктор Павлик, который недавно отгремел с сольным концертом во Дворце "Украина", высказался по поводу скандала с организаторами.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Леся Никитюк

Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Число жертв в регионах резко растёт: появились новые подробности удара по Украине

Число жертв в регионах резко растёт: появились новые подробности удара по Украине

19:54Война
Зачистка на Краматорском направлении: штурмовики ВСУ уничтожили десятки россиян

Зачистка на Краматорском направлении: штурмовики ВСУ уничтожили десятки россиян

19:29Украина
Летели сотни дронов: Игнат раскрыл детали массированного удара РФ по Украине

Летели сотни дронов: Игнат раскрыл детали массированного удара РФ по Украине

18:29Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на завтра 25 марта: Тельцам - идти вперед, Скорпионам - открытый путь

Гороскоп Таро на завтра 25 марта: Тельцам - идти вперед, Скорпионам - открытый путь

Китайский гороскоп на завтра, 25 марта: Петухам - помощь, Собакам - знакомства

Китайский гороскоп на завтра, 25 марта: Петухам - помощь, Собакам - знакомства

Они вот-вот озолотятся: четыре знака зодиака сделают шаг к большим деньгам

Они вот-вот озолотятся: четыре знака зодиака сделают шаг к большим деньгам

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Мало кто знает — в чём главное отличие между белым и красным луком

Мало кто знает — в чём главное отличие между белым и красным луком

Последние новости

19:54

Число жертв в регионах резко растёт: появились новые подробности удара по Украине

19:34

Убит горем: муж Бейонсе заговорил о сексуальном насилии

19:29

Зачистка на Краматорском направлении: штурмовики ВСУ уничтожили десятки россиян

19:02

В разы улучшит вкус обычной яичницы: какой секретный ингредиент стоит добавить

18:54

Украина превратилась в "пороховую бочку": что привело к взрыву и появлению казачестваВидео

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
18:42

Любители Картье и Ролекса: кто из украинских звезд позволяет себе тяжелый люкс

18:29

Летели сотни дронов: Игнат раскрыл детали массированного удара РФ по Украине

18:15

В 2027 году невозможно: в Еврокомиссии назвали два условия для вступления Украины в ЕС

18:12

Девушка купила комод в секонд-хенде и пожалела, открыв ящик

Реклама
18:07

Перец вырастет огромным и сочным: что положить в лунки перед посадкой

17:36

"Его пение было молитвой": умер самый пожилой кобзар УкраиныВидео

17:28

В ряде городов Украины раздаются мощные взрывы, есть прилеты: что известно

17:28

Мощный удар в Крыму: взорвана ПУ ракет Циркон вместе с россиянами

17:26

Пса бросили с жестокой запиской: ее содержание потрясло даже волонтеров

17:11

Житомирщину прогреет до +16: синоптики назвали дату резкого потепления

17:09

"Позволять такой тон и слова": Зибров жестко высказался о скандале с ПавликомВидео

16:44

У трех китайских знаков зодиака сбудутся все мечты до конца года – кто они

16:40

Россия ударила дронами по центру Львова, есть прилёты — первые подробностиФото

16:35

Повестку могут вручить в любом месте: раскрыт важный алгоритм работы ТЦК

16:35

Элита советского общества: какие профессии ценились больше всего в СССР

Реклама
16:33

"Всех забрали": в ГУР сделали заявление о мобилизации на оккупированных регионах

16:21

Доллар и евро резко изменили свои позиции: новый курс валют на 25 марта

16:13

Что означает выражение "хоч греблю гати": учительница дала неожиданное объяснение

16:04

Из-за страха потерять: Пугачева и Галкин приняли срочное решение

15:51

Атомная бомба упала в огород фермера: соседи кричали о конце света

15:25

Украину ждет похолодание: синоптик назвала дату изменения погоды

15:21

Почему ежедневный душ после 60 лет может навредить здоровью: названа оптимальная частота

15:07

Черное золото Украины: как добывают нефть и почему ее не могут добыть всю

14:54

В списке был Стерненко и не только: СБУ ликвидировала киллера и поймала агентов ГРУФото

14:39

"Артистами не озвучиваются": Руслана высказала претензии Джамале

14:35

"Он похитил обоих сыновей, а я бессильна": мать больше года борется за детей

14:26

"Уже умеет работать с паяльником": Притула рассказал о возможной мобилизации сына

14:24

Странный лайфхак времен СССР: зачем в фары авто заливали тормозную жидкость

14:19

Сокровища со свалки: в мусоре нашли бриллианты за миллионы гривен

13:41

Атака продолжается: "Флеш" предупредил об угрозе новых ракетных ударов

13:32

Юная родственница Дзидзьо вступила в ряды ВСУ — как отреагировал артист

13:18

В Раде готовят план работы парламента, если придется воевать "еще три года" – СМИ

13:06

Пасха уже близко: 5 простых идей декора, которые украсят дом

13:02

Как сказать на украинском "вопрос на засыпку" - правильный вариант знают не всеВидео

12:42

Муж Юлии Высоцкой не может ходить без помощи: как он сейчас выглядит

Реклама
12:15

"Огромные прихоти": Глущенко сделала признание про отношения после развода

12:06

Как добавить несколько сантиметров роста без каблуков: секреты от стилистов

12:03

Жлукто вместо стиральной машины - как стирали белье сотни лет назад

12:02

Виктор Павлик впервые высказался по поводу скандала с Дворцом "Украина"

11:55

Скоро потепление: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

11:53

Никто не ожидал: девушка, не знавшая о беременности, родила на улице

11:51

Пасхальная корзина 2026: сколько будут стоить паска, мясо и овощи

11:49

В Днепре дрон попал в многоэтажку: число пострадавших растет - первые деталіФото

11:48

ПВО Украины сбила все крылатые ракеты: в ВСУ назвали особенность ночной атаки РФФото

11:30

Гороскоп на апрель 2026: Овны смогут увеличить доход, Львам - приключения

