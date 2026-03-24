Виктор Павлик впервые высказался по поводу скандала с Дворцом "Украина"

Украинский артист Виктор Павлик высказался по поводу скандала во Дворце "Украина".

Виктор Павлик поддержал жену и прокомментировал скандал

Легендарный украинский артист и певец Виктор Павлик, который недавно отгремел с сольным концертом во Дворце "Украина", высказался по поводу скандала с организаторами.

Отметим, накануне о том, что случилось рассказала жена артиста - Катерина Репяхова. Она вышла в сториз, где заявила, что артисту хотели колоть препараты, а также остановить концерт и не давали поклонникам вручить цветы и танцевать.

По словам Виктора Павлика, во время концерта были созданы неприемлимые условия для работы артиста. "Концерт был остановлен без каких-либо объективных причин. Я чувствовал себя хорошо, пребывал в рабочей форме, пел уверенно и не имел любого физического дискомфорта, который бы мог быть причиной остановки концерта", - написал музыкант.

По словам Павлика, на концерте состоялось публичное унижение, психологическое давление и недопустимые выражения в сторону жены артиста.

"Я полностью поддерживаю свою жену в ее позиции не молчать о подобных вещах. Замалчивание поражает вседозволенность. И если мы хотим изменений в профессиональной среде, мы должны говорить об этом открыто", - написал музыкант.

Супруга украинского певца Виктора Павлика после концерта артиста во Дворце Украина пожаловалась на оскорбительное отношения со стороны организаторов концерта.

В частности, Катерина Репяхова сообщила, что людям на концерте не разрешали танцевать и дарить цветы. Более того, она добавила, что организаторы осмелились прервать концерт артиста из-за того, что им не понравилось пение Павлика. Несмотря на то, что антракт не был предусмотрен программой, выступление остановили. Организаторы не только начали оскорблять пение Виктора, но и настойчиво предлагали сделать уколы адреналина в голосовые связки прямо за кулисами. Такие инъекции могли быть опасными для певца, который страдает от проблем с сердцем.

Отметим, что руководство Дворца "Украина" официально извинилось перед Виктором Павликом и его женой за оскорбительное поведение.

О персоне: Виктор Павлик Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

