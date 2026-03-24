Виктор Павлик впервые высказался по поводу скандала с Дворцом "Украина"

Алена Кюпели
24 марта 2026, 12:02
Украинский артист Виктор Павлик высказался по поводу скандала во Дворце "Украина".
Виктор Павлик поддержал жену и прокомментировал скандал

  • Что сказал Виктор Павлик
  • О каком скандале идет речь

Легендарный украинский артист и певец Виктор Павлик, который недавно отгремел с сольным концертом во Дворце "Украина", высказался по поводу скандала с организаторами.

Отметим, накануне о том, что случилось рассказала жена артиста - Катерина Репяхова. Она вышла в сториз, где заявила, что артисту хотели колоть препараты, а также остановить концерт и не давали поклонникам вручить цветы и танцевать.

По словам Виктора Павлика, во время концерта были созданы неприемлимые условия для работы артиста. "Концерт был остановлен без каких-либо объективных причин. Я чувствовал себя хорошо, пребывал в рабочей форме, пел уверенно и не имел любого физического дискомфорта, который бы мог быть причиной остановки концерта", - написал музыкант.

По словам Павлика, на концерте состоялось публичное унижение, психологическое давление и недопустимые выражения в сторону жены артиста.

"Я полностью поддерживаю свою жену в ее позиции не молчать о подобных вещах. Замалчивание поражает вседозволенность. И если мы хотим изменений в профессиональной среде, мы должны говорить об этом открыто", - написал музыкант.

Супруга украинского певца Виктора Павлика после концерта артиста во Дворце Украина пожаловалась на оскорбительное отношения со стороны организаторов концерта.

В частности, Катерина Репяхова сообщила, что людям на концерте не разрешали танцевать и дарить цветы. Более того, она добавила, что организаторы осмелились прервать концерт артиста из-за того, что им не понравилось пение Павлика. Несмотря на то, что антракт не был предусмотрен программой, выступление остановили. Организаторы не только начали оскорблять пение Виктора, но и настойчиво предлагали сделать уколы адреналина в голосовые связки прямо за кулисами. Такие инъекции могли быть опасными для певца, который страдает от проблем с сердцем.

Отметим, что руководство Дворца "Украина" официально извинилось перед Виктором Павликом и его женой за оскорбительное поведение.

Ранее Главред сообщал, что ранее очень близкая подруга Меган Маркл Келли раскрыла секреты их долгой дружбы, отметив, что Меган "делает все тихо".

Ранее также телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук, которая частенько радует своих подписчиков своими спортивными результатами, поделилась с подписчиками радостной новость - она вышла замуж.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Виктор Павлик

Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

Пасхальная корзина 2026: сколько будут стоить паска, мясо и овощи

Пасхальная корзина 2026: сколько будут стоить паска, мясо и овощи

11:51Аналитика
В Днепре дрон попал в многоэтажку: число пострадавших растет - первые деталі

В Днепре дрон попал в многоэтажку: число пострадавших растет - первые деталі

11:49Украина
ПВО Украины сбила все крылатые ракеты: в ВСУ назвали особенность ночной атаки РФ

ПВО Украины сбила все крылатые ракеты: в ВСУ назвали особенность ночной атаки РФ

11:48Украина
Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

ТЦК начали обход квартир — мобилизацию резко усилят, кого призовут в первую очередь

ТЦК начали обход квартир — мобилизацию резко усилят, кого призовут в первую очередь

Они вот-вот озолотятся: четыре знака зодиака сделают шаг к большим деньгам

Они вот-вот озолотятся: четыре знака зодиака сделают шаг к большим деньгам

Оля Полякова наказала мужа после скандального интервью - детали

Оля Полякова наказала мужа после скандального интервью - детали

РФ нанесла удар по Украине: сбиты все ракеты и более 75% "шахедов" - мониторы

РФ нанесла удар по Украине: сбиты все ракеты и более 75% "шахедов" - мониторы

Последние новости

12:42

Муж Юлии Высоцкой не может ходить без помощи: как он сейчас выглядит

12:15

"Огромные прихоти": Глущенко сделала признание про отношения после развода

12:06

Как добавить несколько сантиметров роста без каблуков: секреты от стилистов

12:03

Жлукто вместо стиральной машины - как стирали белье сотни лет назад

12:02

Виктор Павлик впервые высказался по поводу скандала с Дворцом "Украина"

Скачайте "Главред" в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для AndroidСкачайте «Главред» в Play Маркет: мы запустили мобильное приложение для Android
11:55

Скоро потепление: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

11:53

Никто не ожидал: девушка, не знавшая о беременности, родила на улице

11:51

Пасхальная корзина 2026: сколько будут стоить паска, мясо и овощи

11:49

В Днепре дрон попал в многоэтажку: число пострадавших растет - первые деталіФото

11:48

ПВО Украины сбила все крылатые ракеты: в ВСУ назвали особенность ночной атаки РФФото

11:30

Гороскоп на апрель 2026: Овны смогут увеличить доход, Львам - приключения

11:25

"Все делает тихо": близкая подруга Меган Маркл вывалила всю правду

11:23

На Ровенщине резко пригреет, но есть нюанс: когда погода резко изменится

11:08

РФ атаковала 11 областей Украины: президент раскрыл количество жертвФото

11:07

Китайский гороскоп на завтра, 25 марта: Петухам - помощь, Собакам - знакомства

10:51

"Пару лет войны, но без США": что происходит за кулисами мирных переговоров - СМИ

10:49

25 марта - Благовещение Пресвятой Богородицы: кому нужно молиться в этот день

10:35

Совсем не Прибалтика - как правильно называть страны у Балтийского моря

10:26

Православный календарь на апрель 2026: когда Пасха и Проводы

10:17

"Хочется расшевелить": замужняя Сумская закрутила флирт с молодыми парнями

10:11

Что делать, если сотрудники ТЦК остановили на блокпосту: адвокат дала советы

09:45

Россияне продвинулись на одном из самых горячих участков фронта: детали

09:37

РФ запустила сотни дронов и ракет по Украине: все подробности ночного удараФото

09:17

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 марта (обновляется)

08:55

FPV-дрон попал прямо в вагон: оккупанты атаковали электричку на ХарьковщинеФото

08:37

Гороскоп Таро на завтра 25 марта: Тельцам - идти вперед, Скорпионам - открытый путь

08:31

Карта Deep State онлайн за 24 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:28

Гороскоп на завтра, 25 марта: Козерогам - трудности, Тельцам - неожиданность

08:10

Почему идея Трампа с Ираном играет на руку диктатурам: Невзлин все объяснилмнение

08:08

Валерия Крук вышла замуж и поделилась лакшери фото

07:45

Мощный взрыв в Севастополе: разрушены этажи жилого дома, есть жертвы

06:35

РФ нанесла удар по Украине: сбиты все ракеты и более 75% "шахедов" - мониторы

05:55

"Что с рукой?" Настя Каменских напугала сеть большой ранойВидео

05:11

"Грязный" СССР: почему в Союзе были серьезные проблемы с гигиеной

04:30

Они вот-вот озолотятся: четыре знака зодиака сделают шаг к большим деньгам

04:07

РФ попала в гостиницу и жилые дома: враг комбинированно атаковал Полтавщину

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке теннисиста за 35 секунд

03:30

Урожай вырастет в 10 раз: как пикировать рассаду томатов, огурцов и перца

03:05

Мало кто знает — в чём главное отличие между белым и красным лукомВидео

03:01

Громкие взрывы, пожары и разрушения: РФ массированно атаковала ЗапорожьеФото

02:42

Переплюнет маму и сестру: как выглядит младшая дочь Беллуччи и Касселя

02:34

Вовсе не "глазунья", "скрембл" и "омлет": как на украинском называются эти блюдаВидео

02:20

Угрожает ли Украине дефицит дизеля: эксперт раскрыл, чего ждать в апреле

02:11

"Меня осудят": Тодоренко пожаловалась на жизнь

02:05

Инопланетяне совсем рядом: ученые ошарашили открытием планет наподобие Земли

01:41

"Очень радуюсь": холостяк Дзидзьо заговорил о детях

00:47

Узкий коридор станет шире: дизайнеры раскрыли простой секрет цветовВидео

00:46

"С него началась моя любовь": Эктор Хименес-Браво потерял друга

00:14

Синоптики удивили прогнозом: когда ждать повышения температуры в Киеве

00:04

Не выходит без палочки: как сейчас выглядит Алла Пугачева

