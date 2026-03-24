Виктор Павлик впервые высказался по поводу скандала с Дворцом "Украина"

Легендарный украинский артист и певец Виктор Павлик, который недавно отгремел с сольным концертом во Дворце "Украина", высказался по поводу скандала с организаторами.
Отметим, накануне о том, что случилось рассказала жена артиста - Катерина Репяхова. Она вышла в сториз, где заявила, что артисту хотели колоть препараты, а также остановить концерт и не давали поклонникам вручить цветы и танцевать.
По словам Виктора Павлика, во время концерта были созданы неприемлимые условия для работы артиста. "Концерт был остановлен без каких-либо объективных причин. Я чувствовал себя хорошо, пребывал в рабочей форме, пел уверенно и не имел любого физического дискомфорта, который бы мог быть причиной остановки концерта", - написал музыкант.
По словам Павлика, на концерте состоялось публичное унижение, психологическое давление и недопустимые выражения в сторону жены артиста.
"Я полностью поддерживаю свою жену в ее позиции не молчать о подобных вещах. Замалчивание поражает вседозволенность. И если мы хотим изменений в профессиональной среде, мы должны говорить об этом открыто", - написал музыкант.
Скандал на концерте Виктора Павлика
Супруга украинского певца Виктора Павлика после концерта артиста во Дворце Украина пожаловалась на оскорбительное отношения со стороны организаторов концерта.
В частности, Катерина Репяхова сообщила, что людям на концерте не разрешали танцевать и дарить цветы. Более того, она добавила, что организаторы осмелились прервать концерт артиста из-за того, что им не понравилось пение Павлика. Несмотря на то, что антракт не был предусмотрен программой, выступление остановили. Организаторы не только начали оскорблять пение Виктора, но и настойчиво предлагали сделать уколы адреналина в голосовые связки прямо за кулисами. Такие инъекции могли быть опасными для певца, который страдает от проблем с сердцем.
Отметим, что руководство Дворца "Украина" официально извинилось перед Виктором Павликом и его женой за оскорбительное поведение.
Ранее Главред сообщал, что ранее очень близкая подруга Меган Маркл Келли раскрыла секреты их долгой дружбы, отметив, что Меган "делает все тихо".
Ранее также телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук, которая частенько радует своих подписчиков своими спортивными результатами, поделилась с подписчиками радостной новость - она вышла замуж.
Вас также может заинтересовать:
- "Очень устала": жена Виктора Павлика больше не хочет рожать ребенка от певца
- Агрессия и унижения: жена Виктора Павлика рассказала, что случилось на концерте
- Зибров расплакался на концерта Виктора Павлика: что случилось
О персоне: Виктор Павлик
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
