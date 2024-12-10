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Мать-путинистка юмориста Реввы из Донецка жалуется на сына: никому не нужна

Алена Кюпели
10 декабря 2024, 13:27
169
Старая пенсионерка, уроженка Донецка, сделала свой выбор.
Мать Реввы поддерживает убийцу Путина
Мать Реввы поддерживает убийцу Путина / Коллаж Главред, фото Стархит

Вы узнаете:

  • Что требует мать Реввы
  • Что она говорит

Мать юмориста и уроженца Донецка Александра Реввы, которая не так давно уверяла, что "Россия победит" и жаловалась на то, что сын ее сын не общается с ней, а она якобы сильно больна и хочет, чтобы сын смотрел за ней.

Как пишут российские пропагандисты из Стархит, она им жаловалась, что Ревва совсем не хочет ухаживать за путинисткой.

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"Я болею, уже старая, мне главное, чтобы сын помогал, но он не помогает. У меня недавно было сотрясение мозга, сейчас вообще не до чего. Подскочило давление, неправильно выписали лекарства, я упала. Он не приехал даже. Ему мама и сестра не нужны.

Она также добавляет, что Ревв отдает все деньги жене, а та им не дает. "Он начал оправдываться перед всеми, видимо… Он же ей (жене) отдает все деньги, а она не дает нам", — рассказала горе-мать.

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Ранее Главред писал, что в прошлом году мать Реввы, которая поддержала полномасштабное нападение России на Украину, заявила, что сын с ней не хочет общаться. В ухудшении отношений она обвинила супругу Александра.

Кроме того, Ревва раскритиковал своего отца и напомнил, что тот бросил его и сестру, когда им было по 4 месяца.

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Кто такой Александр Ревва

Александр Ревва - украинский и российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец. Бывший участник команды КВН "Утомлённые солнцем"; бывший участник юмористического шоу "Comedy Club" на телеканале "ТНТ", пишет Википедия.

Как сообщает Stars about war, после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 разместил в Instagram пост с призывом остановить войну: "Прошу! Остановитесь! Подумайте о стариках и детях!"

После этого, он решил не обсуждать тему войны публично. Тем не менее артист все чаще стал сталкиваться с отменой или переносом его концертов в РФ. Не общается со своими родителями, которые активно поддерживают террориста Путина и военное вторжение в Украину.

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