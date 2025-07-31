Мать-путинистка юмориста Реввы угрожает раскрыть неприятную правду про него

Мать Александра Реввы пытается шантажировать сына и обзывает его жену последними словами.

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Мать Ревы шантажирует юмориста / Коллаж Главред, фото Экспресс газета

Кратко:

О чем хочет рассказать мать Ревы

Что она знает про его жену

Донеччанин по происхождению, комик Александр Ревва, который не общается со своей матерью, оголтелой путинисткой из Донецка, может попасть в неприятную ситуация.

Как пишут российские пропагандисты, теперь путинистка угрожает своему сыну рассказать про него "правду". Она несколько раз звонила сыну с угрозами: "Я пойду на программу и как расскажу, что твоя жена проститутка, а ты мне не помогаешь".

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Мать Реввы шантажирует сына / Фото РосСМИ

При этом, сообщается, он полностью содержит мать уже несколько лет и считает такие выпады в свой адрес шантажом. "Она говорит, что я ей не помогаю, чтобы создать у людей такой портрет негодяя", — отмечает Ревва.

Ранее она также заявляла, что она болеет и ей главное, "чтобы сын помогал".

"Я болею, уже старая, мне главное, чтобы сын помогал, но он не помогает. У меня недавно было сотрясение мозга, сейчас вообще не до чего. Подскочило давление, неправильно выписали лекарства, я упала. Он не приехал даже. Ему мама и сестра не нужны.

Ревва с женой / Фото Стархит

Она также добавляет, что Ревва отдает все деньги жене, а та им не дает. "Он начал оправдываться перед всеми, видимо… Он же ей (жене) отдает все деньги, а она не дает нам", — рассказывала горе-мать.

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Ранее Главред писал, что в прошлом году мать Реввы, которая поддержала полномасштабное нападение России на Украину, заявила, что сын с ней не хочет общаться. В ухудшении отношений она обвинила супругу Александра.

Кроме того, Ревва раскритиковал своего отца и напомнил, что тот бросил его и сестру, когда им было по 4 месяца.

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О персоне: Александр Ревва Александр Ревва - украинский и российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец. Бывший участник команды КВН "Утомлённые солнцем"; бывший участник юмористического шоу "Comedy Club" на телеканале "ТНТ", пишет Википедия. Как сообщает Stars about war, после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 разместил в Instagram пост с призывом остановить войну: "Прошу! Остановитесь! Подумайте о стариках и детях!" После этого, он решил не обсуждать тему войны публично. Тем не менее артист все чаще стал сталкиваться с отменой или переносом его концертов в РФ. Не общается со своими родителями, которые активно поддерживают террориста Путина и военное вторжение в Украину.

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