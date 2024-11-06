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Мелания Трамп появилась в старом платье в день выборов в США - детали

Элина Чигис
6 ноября 2024, 14:58
106
Мелания Трамп поразила элегантностью.
Мелания Трамп
Мелания Трамп показала стильный образ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мелания Трамп

Вы узнаете:

  • Мелания Трамп пришла на избирательный участок
  • Жена нового президента США подобрала стильный наряд

Вчера, 5 ноября, Мелания Трамп и ее муж Дональд Трамп, который уже стал 47-м президентом США, посетили избирательный участок, чтобы отдать свои голоса на выборах.

Как сообщает Page Six, Мелания впечатлила своим элегантным нарядом, она показалась в черно-белом платье миди в горошек от Christian Dior. Свой наряд Трамп дополнила солнцезащитными очками и туфлями-лодочками.

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Также жена Дональда Трампа сделала фирменную укладку и легкий макияж, а вот сам политик появился в классическом синем костюме, белой рубашке, а на голову надел красную кепку с надписью "Make America great again". Именно такой лозунг он использовал во время президентской кампании в 2016 году.

Отметим, платье, в котором вчера Мелания пришла на избирательный участок надевала и раньше, когда рекламировала свою автобиографическую книгу в интервью для издания Fox News.

Мелания Трамп и Дональд Трамп на избирательном участке
Мелания Трамп и Дональд Трамп на избирательном участке / фото: Getty images

Кто такая Мелания Трамп?

Мелания Трамп - словенско-американская бывшая модель; первая леди США с 2017 по 2021 год, и с 2025 года в качестве жены Дональда Трампа, 45-го и 47-го президента США. Она стала первой натурализованной гражданкой, ставшей первой леди, второй первой леди иностранного происхождения после Луизы Адамс, и второй первой леди-католичкой после Жаклин Кеннеди, сообщает Википедия.

Мелания Трамп - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, в Сети уже придают сомнению искренность чувств первой леди США Мелании Трамп к ее мужу. Все дело в том, что Дональд Трамп поблагодарил жену за поддержку, но в ответ она подставили щеку мужу для поцелуя, а не губы.

А также ранее Мелания Трамп намеренно отказалась от зарубежной поездки из-за разногласий по поводу позора Дональда Трампа. Мелания якобы была в ярости из-за мужа и хотела, чтобы ему было стыдно за сексуальный скандал со Сторми Дэниелс, при этом она тщательно скрывала истинные чувства от публики.

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