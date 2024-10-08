"Наступил период, когда любви будет много": Лесе Никитюк сделали предложение

Жизнь Леси Никитюк стремительно набирает обороты: лишь вчера ведущая подтвердила, что состоит в романтических отношениях с воином ВСУ Дмитрием Бабчуком, а уже сегодня побаловала поклонников еще одним сюрпризом с загадочным анонсом "Ну и еще одна новость".
В своем блоге в Instagram ведущая опубликовала снимок, на котором мужчина встает перед ней на одно колено с заветной коробочкой в руках. Реакция Леди Ле на предложение, судя по фото, была очень эмоциональной.
Еще бы! Ведь ей предложили главную роль в "комедийной истории про настоящую любовь" - Леся Никитюк сыграет в фильме "Песики". Предложение руки и сердца оказалось (пока) кадром со съемок.
"Друзья, мне сделали предложение... но пока не в личной жизни. Из самого сложного: главная роль и всего месяц подготовки, репетиций, читок. Я сделаю все, что смогу. Среди моих коллег по съемочной площадке не только известные актеры, но и коллеги моего Рафика. Разной породы и разного телосложения. Наступил период в жизни, когда любви будет много в моем инстаграм. И я сейчас не только о фильме", - написала Леся Никитюк.
Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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Также Swoiia прокомментировала сотрудничество с Потапом, которое ей приписывали после совместной работы над треками певицы. Она ответила, стал ли он ее музыкальным продюсером.
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