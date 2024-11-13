Вы узнаете:
- Сколько должны стоить российские артисты
- Что нужно сделать с гонорарами звезд
Российский музыкальный критик Сергей Соседов, который ни петь, ни писать песни не умеет, но прекрасно умел стелиться перед украинскими звездами, оценил таланты и деятельность всей российской эстрады.
По данным пропагандистского телеграмм-канала "Дневники знаменитостей", Соседов призывает депутатов посильнее урезать гонорары российских звёзд.
Музыкальный критик убежден, что никто из российских звёзд не стоит и миллиона рублей (10 000 долларов) за концерт.
"Ни один концерт никакой супер-пупер "звезды" не может стоить более миллиона рублей. Да и этого много… аморально платить от 3 до 12 млн за попсовый концерт, когда в стране существуют колоссальные проблемы" - отметил он.
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Отметим, ранее Главред сообщал, что Соседов высказался против поездок артистов в зону российской оккупации. По его мнению, такие поездки не подходят для того, чтобы восстанавливать свою репутацию.
Ранее стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин забрали детей и покинули Израиль, куда они перебрались из страны-оккупанта. После этой новости семья артистов надолго пропала из публичного поля зрения.
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Кто такой Сергей Соседов
Сергей Соседов - российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов террористической Москвы.
С 2010 по 2015 год был одним из четырех судей певческого шоу "Х-фактор" на украинском канале СТБ. После того, как Росстя напала на Украину, Соседов поддержал вторжение агрессора и полностью поддержал военные действия.
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