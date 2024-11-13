Музыкальный критик Соседов впервые сказал адекватную вещь.

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Соседов оценил всех российских звезд / Коллаж Главред, фото КП.ру, News.ru

Вы узнаете:

Сколько должны стоить российские артисты

Что нужно сделать с гонорарами звезд

Российский музыкальный критик Сергей Соседов, который ни петь, ни писать песни не умеет, но прекрасно умел стелиться перед украинскими звездами, оценил таланты и деятельность всей российской эстрады.

По данным пропагандистского телеграмм-канала "Дневники знаменитостей", Соседов призывает депутатов посильнее урезать гонорары российских звёзд.

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Музыкальный критик убежден, что никто из российских звёзд не стоит и миллиона рублей (10 000 долларов) за концерт.

Соседов впервые сказал правду / Скриншот Дневники знаменитостей

"Ни один концерт никакой супер-пупер "звезды" не может стоить более миллиона рублей. Да и этого много… аморально платить от 3 до 12 млн за попсовый концерт, когда в стране существуют колоссальные проблемы" - отметил он.

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Отметим, ранее Главред сообщал, что Соседов высказался против поездок артистов в зону российской оккупации. По его мнению, такие поездки не подходят для того, чтобы восстанавливать свою репутацию.

Ранее стало известно, что Алла Пугачева и Максим Галкин забрали детей и покинули Израиль, куда они перебрались из страны-оккупанта. После этой новости семья артистов надолго пропала из публичного поля зрения.

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Кто такой Сергей Соседов Сергей Соседов - российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. Член Союза журналистов террористической Москвы. С 2010 по 2015 год был одним из четырех судей певческого шоу "Х-фактор" на украинском канале СТБ. После того, как Росстя напала на Украину, Соседов поддержал вторжение агрессора и полностью поддержал военные действия.

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