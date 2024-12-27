Вы узнаете:
- Анна Заворотнюк устроила гендер-пати
- Модель уже знает пол будущего ребенка
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла от рака, Анна Заворотнюк недавно сообщила, что беременна.
В своих соцсетях Анна также поделилась, что устроила гендер-пати и уже знает пол будущего ребенка. Модель отказалась от громкой вечеринки, поэтому на гендер-пати была только она и ее муж – Тимур Исмаилов.
"Мы уже знаем пол, у нас был очень милая гендер-пати для двоих. Правда, никто из нас не удивился результату, так как я с первой недели уже убедила всех близких в том, что я чувствую, кто у нас будет. И оказалась права. Разрезали тортик из нашей самой любимой пекарни в Нью-Йорке", — написала Анна.
Правда, модель так и не сообщила поклонников, какого пола у нее будет ребенок.
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Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак поделилась неудачной фотографией, после чего поклонники подумали, что она беременна. Также певица показала новогодний декор своего дома.
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Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
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