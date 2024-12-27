"Никто не удивился результату": Анна Заворотнюк устроила гендер-пати

Анна Заворотнюк заинтриговала поклонников.

https://glavred.info/starnews/nikto-ne-udivilsya-rezultatu-anna-zavorotnyuk-ustroila-gender-pati-10625498.html Ссылка скопирована

Анна Заворотнюк беременна / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Заворотнюк

Вы узнаете:

Анна Заворотнюк устроила гендер-пати

Модель уже знает пол будущего ребенка

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая умерла от рака, Анна Заворотнюк недавно сообщила, что беременна.

В своих соцсетях Анна также поделилась, что устроила гендер-пати и уже знает пол будущего ребенка. Модель отказалась от громкой вечеринки, поэтому на гендер-пати была только она и ее муж – Тимур Исмаилов.

видео дня

"Мы уже знаем пол, у нас был очень милая гендер-пати для двоих. Правда, никто из нас не удивился результату, так как я с первой недели уже убедила всех близких в том, что я чувствую, кто у нас будет. И оказалась права. Разрезали тортик из нашей самой любимой пекарни в Нью-Йорке", — написала Анна.

Правда, модель так и не сообщила поклонников, какого пола у нее будет ребенок.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, предательница Украины Ани Лорак поделилась неудачной фотографией, после чего поклонники подумали, что она беременна. Также певица показала новогодний декор своего дома.

А также Альбина Джанабаева показала, как у нее прошел этот год и засветила на видео лицо своей дочери Агаты от Валерия Меладзе.

Вас может заинтересовать:

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред