"Очень боялась": Настя Каменских показала, на что она решилась

Настя Каменских боялась это делать.

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Настя Каменских сделала прокол в ухе / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

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Настя Каменских преодолела страх перед одной из процедур

Певица показала поклонникам результат

Украинская популярная певица Настя Каменских решила провести еще один эксперимент со своей внешностью.

На своей странице в соцсетях певица поделилась, что вопреки страху сделала прокол в ухе. По словам певицы, результатом она очень довольна.

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"Недавно (неожиданно для себя) решила впервые за многие годы повторить одну процедуру. Несмотря на то, что я делала это уже более трех раз. Очень боялась болезненных ощущений. Я решила сделать еще один прокол в ухе", — отметила Настя.

Также Каменских рассказала, что в каждый прокол она вкладывает какой-то символизм, но певица так и не рассказала, какой именно.

Настя Каменских похвасталась перед поклонниками / фото: скрин instagram.com, Настя Каменских

"В каждый прокол я вкладываю особый смысл, поэтому и в этот раз думала о важном. Вышло очень красиво!", — подытожила артистка.

Настя Каменских / инфографика: Главред

Настя Каменских - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Настя Каменских, которая в начале своей музыкальной карьеры была с пышными формами, рассказала о том, как тяжело ей далось похудение. Артистка отметила, что всю свою жизнь она пыталась контролировать каждый аспект, чтобы сбросить вес.

А также ранее Настя Каменских обратилась к Потапу и поздравила с годовщиной свадьбы. На своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с мужем, а также написала нежное послание.

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Кто такая Настя Каменских? Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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