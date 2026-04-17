"Одни абьюзеры были": известная певица призналась в изменах

Lama откровенно рассказала про свои непростые отношения.

https://glavred.info/starnews/odni-abyuzery-byli-izvestnaya-pevica-priznalas-v-izmenah-10757348.html Ссылка скопирована

Lama - личная жизнь

Вы узнаете:

Известная украинская певица Lama откровенно рассказала о своей личной жизни и призналась в изменах. В интервью программе "55 на 5" артистка сообщила, что часто выбирала мужчин-тиранов.

Lama объяснила свою тягу к абьюзерам тем, что девушки часто выбирают нестабильных мужчин ради ярких эмоций в отношениях. По мнению исполнительницы, без такого опыта она не смогла бы заниматься творчеством. Однако последствия таких напряженных отношений не обошли знаменитость стороной — артистка стала страдать неврозами.

видео дня

"Да у меня только одни абьюзеры и были. Я шучу. Но нас, девушек, в основном, тянет куда? К тиранам, абьюзерам, чтобы мы прошли какой-то опыт. С "правильными" мужчинами мы не так развиваемся. Оно и не интересно, без экшна. Я бы песен не писала, если бы у меня не было таких отношений. Они убивают твою нервную систему, но так воспитывают, что ты потом понимаешь, каким человек должен быть", — рассказала певица.

Звезда признала, что и сама не была ангелочком в отношениях. Артистка честно рассказала об изменах партнерам и признала, что сейчас не повторила бы такой ошибки.

"Было такое. Я понимаю, что по-другому это не могло бы быть, потому что в то время моя душа была развита именно на таком этапе, как тогда. Я другой не могла быть. Сейчас я бы уже такого точно не сделала, потому что прошла все эти этапы, поняла, духовно выросла, и все было бы иначе, это точно", – поделилась Lama.

Последние новости шоу-бизнеса

О персоне: Lama Lama (настоящее имя - Наталья Дзенькив) - украинская певица, автор песен и основательница одноименной поп-рок группы (2005). Выпустила три альбома и два сборника. Делала перерыв в карьере, но вернулась к активному творчеству и выступлениям во время полномасштабной войны.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред