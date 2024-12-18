Российская певица Алсу никак не выберется из последствий своего развода.

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Алсу набросилась на Абрамова / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou

Что рассказала певица:

Что должен делать Абрамов

Чем заняться его адвокату

Популярная российская певица Алсу, которая молчит о том, что Россия напала на Украину, продолжает "крутится" вокруг слухов о разводе, а также сплетен, которые окружают ее и ее бывшего мужа Яна Абрамова, сделала очередное заявление.

Как недавно опубликовали пропагандистские СМИ, Абрамова якобы на днях застукали с лучшей подругой Алсу в Дубае. Между тем, сама певица заявила, что это фото сделала она сама лично во время совместной прогулки. И никаких связей между подругой и бывшем мужем нет и быть не может.

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Позже она также вышла в сториз, где разнесла бывшего в пух и прах, а также посоветовала, что ему делать дальше в отношении к женщинам.

"Мне кажется, доверитель не понимает, что адвокат оказывает ему медвежью услугу. Он постоянно врет и выставляет себя и его на посмешище. Эти заказные статьи, глупые высказывания, зачем это надо взрослым мужчинам? Для кого этот цирк? Мой совет одному – начать новый год с того, что перестать обижать женщин. Второму – подумать все-таки об уходе на пенсию", – написала Алсу.

Певица Алсу поставила бывшего на место / Скриншот Instagram/alsou

Также она подчеркнула, что слухи о романе Яна Абрамова с ее подругой Яной Юханановой – "абсолютная выдумка".

"Фотография, которую все обсуждают в Сети, сделана мной лично пару лет назад. Второй человек на этой фотографии решил подпортить репутацию девушки просто за то, что она поддержала меня в моих решениях. Перестаньте, пожалуйста, распространять ложную информацию. Он опять врет", – заключила Алсу.

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Ранее Главред писал о том, что артистка уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода. "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

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Кто такая Алсу Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

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