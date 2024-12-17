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Экс-мужа Алсу застукали с лучшей подругой певицы: она оказалась под капельницей

Алена Кюпели
17 декабря 2024, 10:38обновлено 17 декабря, 12:26
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Бывшего мужа Алсу застукали с новой пассией в Дубае.
Певица Алсу приоткрыла тайну тела
Певица Алсу оказалась в больнице / Коллаж Главред, фото Instagram/alsou

Российские пропагандистские СМИ опубликовали фотографии бывшего мужа певицы Алсу - Яна Абрамова, который тискает близкую подругу певицы.

Как пишет пропагандистское издание "Комсомольская правда", источники сфотографировали Абрамова с лучшей подругой Алсу Яной Юханановой. "Наш источник случайно сфотографировал сотрудницу и подругу Алсу, которая управляет ее пошивочным ателье, в объятиях Яна Абрамова", - пишут пропагандисты.

Ян Абрамов с близкой подругой Алсу
Ян Абрамов с близкой подругой Алсу / Фото КП

К слову, Алсу должна была отыграть концерт, но оказалась в больнице. Ее поклонники полагают, что звезда все еще переживает из-за развода с Абрамовым.

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Ранее Главред писал о том, что артистка уже нашла себе нового возлюбленного, с которым строит отношения, поэтому Абрамов переживает, что любовнику жены достанется состояние после развода. "Супруги давно не живут вместе. У Алсу уже новая любовь", – заявил источник.

Ранее также пропагандистские СМИ подловили певицу Алсу и попробовали разузнать у нее подробности ее личной жизни. В частности, их интересовали подробности развода с ее пока еще мужем Яном Абрамовым.

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Кто такая Алсу

Алсу Абрамова - российская певица, телеведущая, актриса. Известна мононимно как Алсу. По данным Википедии, она заслуженная артистка РФ, народная артистка Республики Татарстан, народная артистка Республики Башкортостан. Артист ЮНЕСКО во имя мира, но продолжает молчать о нападении России на Украину.

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