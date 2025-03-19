Она дома: дочь писательницы Лины Костенко рассказала о ее состоянии

Накануне дня рождения поэтессы, состоялась презентация нового издания романа "Берестечко".

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Как себя чувствует Лина Костенко / Коллаж Главред, фото Сергей Жадан, ТСН

Дочь украинской поэтессы Лины Костенко, профессор Римского университета Оксана Пахлевская рассказала о состоянии своей матери, которой 19 марта исполнилось 95 лет.

Как пишет ТСН, поэтесса не присутствовала на презентации нового издания романа "Берестечко", которая состоялась в столичном Доме Учителя.

"С мамой все хорошо, она дома, с начала полномасштабной войны я вместе с ней в Киеве", – ответила дочь поэтессы.

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Дочь легендарного украинского автора также поделилась некоторыми историями из детства.

"Помню, мама отправила меня в магазин купить кефир. Он стоил 28 копеек. Я его купила, но, возвращаясь домой, бежала и разбила… Конечно, я извинилась. Но меня очень поразило, как мама на меня тогда посмотрела со слезами на глазах. Неужели так жалко тот кефир, думала я. Я только не знала, что это были последние 28 копеек в доме, из бабушкиной пенсии. Совершенно ничего больше не было. Как в те времена можно жить? А как можно было жить иначе? Потому что, если у человека есть достоинство, если у человека есть чувство свободы — все, он не может иметь никакого компромисса с системой", — рассказала дочь Лины Костенко.

Кроме того, дочь поэтессы пояснила некоторые смыслы, которые ее мама вложила в роман, который писался три десятилетия.

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Ранее Главред писал о том, что украинский популярный писатель, певец и военнослужащий ВСУ Сергей Жадан анонсировал интервью с легендарной украинской писательницей и поэтессой Линой Костенко. Жадан также опубликовал фото с Костенко, которая выглядит прекрасно в свои 94 года.

А также Сергей Жадан отреагировал на признание певицы Кристины Соловий о том, что у них был роман и что она его бросила.

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