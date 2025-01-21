"Они не умерли": молчун Николаев рассказал о чувствах к предательнице Королевой

Игорь Николаев утверждает, что ему понравился характер Наташи Королевой.

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Игорь Николаев рассказал о прошлых отношениях / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Игорь Николаев, Наташа Королева

Кратко:

Игорь Николаев в интервью поделился, какой характер в Наташи Королевой

Композитор помнит только хорошее, что было между ними

Российский певец и композитор Игорь Николаев, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, высказалась о своей бывшей жене – предательнице Украины Наташе Королевой.

Как рассказал молчун российским пропагандистам, Королева ранее имела покладистый характер.

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"Это была достаточно конкретная работа, но потом это так сублимировалось, что просто перешло в жизнь. Я знал, что я хочу. Она выполняла то, что я прошу. Как исполнитель, она очень была послушная, комфортная, и все было хорошо на студии", — сказал композитор.

Также Николаев отметил, что н запрещает исполнять Наташе Королевой песни, которые он написал ей, когда они были вместе.

"Я помню в жизни только хорошее, у меня только положительные эмоции. Во-первых, песни остались, они не умерли. Личная жизнь — это совершенно другая история, но песни живут своей жизнью, они остались в памяти у людей", - добавил Николаев.

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Отметим, как ранее сообщал Главред, сын предательницы Наташи Королевой стал очень похожим на ее бывшего мужа – Игоря Николаева, поклонники даже назвали его копией композитора. А одна фанатка написала, что нужно сделать тест ДНК.

А также жена Игоря Николаева рассказала, что их любимая собака умерла от онкозаболевания. Также артистка объяснила, что собаке было уже 14 лет и она просто не смогла справиться с недугом.

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Кто такой Игорь Николаев? Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).

С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

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