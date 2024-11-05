Предательница Татьяна Овсиенко вышла на связь после исчезновения - что произошло

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- Татьяна Овсиенко отправилась на гастроли
- Певица скрывает свой алкоголизм
Российская певица Татьяна Овсиенко, которая родом из Киева, но молчит о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, долгое время не появлялась в общественности. Сейчас же артистка решила подзаработать в стране-оккупанте и устроила тур по городам России.
Как сообщаю росСМИ, предательницу уже давно подозревают в алкозависимости, поэтому она ранее и не выходила на связь.
Певица не отказывается и от выступлений на частных мероприятиях, она готова за 295 000 гривен развлекать жителей террористической России и петь свои давние хиты, поскольку новых у нее нет.
На гастроли Овсиенко отправилась со своей командой и в райдере указала, что алкоголя не должно быть.
Кто такая Татьяна Овсиенко?
Татьяна Овсиенко - советская и российская певица, бывшая участница группы Мираж (выступала под фонограмму, записанную М. Суханкиной). По национальности - украинка, родилась в Киеве. Внесена в базу "Миротворца" за сознательное многократное нарушение государственной границы Украины, а также за незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма.
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Как недавно сообщал Главред, путинист Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. Певец поблагодарил родителей за то, что они дали ему жизнь и опубликовал фото с их свадьбы, а также раскрыл свою тайну.
А также российский комик Максим Галкин сейчас находится в США на гастролях и в Нью-Йорке он посетил украинский музей. Украинцы поблагодарили Максима за поддержку, а вот россияне захейтили его за такой поступок.
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