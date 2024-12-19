Принц Уильям и Кейт Миддлтон использовали символичное фото для рождественской открытки

Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали трогательную фотографию для своей рождественской открытки 2024 года.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили с Рождеством / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales, ua.depositphotos.com

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Каким фото поделилась королевская семья

Почему она символичное

Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали трогательную фотографию для своей рождественской открытки 2024 года.

Как пишет Page Six, принц и принцесса Уэльские поделились в социальных сетях цифровой открыткой, на которой было размещено эмоциональное фото с тремя детьми в Норфолке, Англия, где Миддлтон выздоровела от рака в начале этого года.

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На снимке Уильям сидит рядом со своей женой, обнимая за руку своего младшего сына, принца Луи.

Миддлтон, положившая одну руку на колено мужа, наклонилась к их дочери, принцессе Шарлотте, которая обнимала своего старшего брата, принца Джорджа.

"Желаем вам счастливого Рождества и Нового года", — гласила открытка.

Фотография, размещенная на открытке, была впервые представлена ​​публике в сентябре, когда Миддлтон объявила, что завершила курс химиотерапии для лечения неизвестной формы рака.

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Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

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