Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Принц Уильям и Кейт Миддлтон использовали символичное фото для рождественской открытки

Алена Кюпели
19 декабря 2024, 20:38
414
Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали трогательную фотографию для своей рождественской открытки 2024 года.
Кейт Миддлтон, принцесса Кэтрин, принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравили с Рождеством / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Каким фото поделилась королевская семья
  • Почему она символичное

Принц Уильям и Кейт Миддлтон выбрали трогательную фотографию для своей рождественской открытки 2024 года.

Как пишет Page Six, принц и принцесса Уэльские поделились в социальных сетях цифровой открыткой, на которой было размещено эмоциональное фото с тремя детьми в Норфолке, Англия, где Миддлтон выздоровела от рака в начале этого года.

видео дня

На снимке Уильям сидит рядом со своей женой, обнимая за руку своего младшего сына, принца Луи.

Миддлтон, положившая одну руку на колено мужа, наклонилась к их дочери, принцессе Шарлотте, которая обнимала своего старшего брата, принца Джорджа.

"Желаем вам счастливого Рождества и Нового года", — гласила открытка.

Фотография, размещенная на открытке, была впервые представлена ​​публике в сентябре, когда Миддлтон объявила, что завершила курс химиотерапии для лечения неизвестной формы рака.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Недавно Главред писал о том, что Меган Маркл появилась в детском госпитале в Лос-Анджелесе, она решила почитать детскую книгу, чтобы поддержать их. Дети были в восторге, а вот работники госпиталя отметили, как высокомерно вела себя Маркл.

А также союз принца Гарри и Меган Маркл оказался под угрозой из-за того, что пара оборвала связь с королевской семьей. И если Гарри и Меган не восстановят свое общение с родными принца, их ждет полное забвение.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Кейт Миддлтон

Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи.

К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Кэйт Миддлтон принц Уильям новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Зеленский жестко ответил Путину на дуэль с "Орешником": Сеть взорвалась мемами

Зеленский жестко ответил Путину на дуэль с "Орешником": Сеть взорвалась мемами

21:49Украина
Задули газом и подожгли: в Вышгороде сотрудники ТЦК "выкуривали" мужчину из машины

Задули газом и подожгли: в Вышгороде сотрудники ТЦК "выкуривали" мужчину из машины

20:32Украина
"Украина будет в НАТО": Блинкен заявил, что США продвигают членство страны в Альянсе

"Украина будет в НАТО": Блинкен заявил, что США продвигают членство страны в Альянсе

20:10Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гости будут в восторге от закуски: рецепт крабового рулета на Новый год

Гости будут в восторге от закуски: рецепт крабового рулета на Новый год

Бельгия отложила передачу Украине самолетов F-16: в Le Soir раскрыли причины

Бельгия отложила передачу Украине самолетов F-16: в Le Soir раскрыли причины

Что не так на картинке: только самые внимательные найдут ошибку за 4 секунды

Что не так на картинке: только самые внимательные найдут ошибку за 4 секунды

"Кто-то погибнет": отец бывшего мужа Седоковой сделал заявление о певице

"Кто-то погибнет": отец бывшего мужа Седоковой сделал заявление о певице

Масштабный налет ATACMS на авиабазу РФ: аналитик рассказал, что могли поразить ВСУ

Масштабный налет ATACMS на авиабазу РФ: аналитик рассказал, что могли поразить ВСУ

Последние новости

22:02

Лишение свободы до 21 года: в РФ осудили "самую красивую террористку" - детали

21:49

Зеленский жестко ответил Путину на дуэль с "Орешником": Сеть взорвалась мемамиФото

21:35

Роскошная Агилера показала свою стройную фигуру и молодое лицо

21:08

Жена Цекало впервые рискнула пожаловаться на издевательства

21:01

"Аж дома дрожали": в Мурманске вблизи базы Северного флота РФ раздавались взрывы

Путинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – ЭйдманПутинский режим обречён и долго не протянет, счёт идёт на год, может, несколько – Эйдман
20:38

Принц Уильям и Кейт Миддлтон использовали символичное фото для рождественской открыткиВидео

20:32

Задули газом и подожгли: в Вышгороде сотрудники ТЦК "выкуривали" мужчину из машиныВидео

20:25

Новогодний маникюр 2025: ТОП-5 идей для непревзойденного образа

20:10

"Украина будет в НАТО": Блинкен заявил, что США продвигают членство страны в Альянсе

Реклама
19:59

Популярные продукты подорожают на 15%: за что украинцам придется платить больше

19:41

Будут лить дожди и влупит +12: Украину атакует сильное потепление

19:25

"Война не закончится, она вспыхнет снова": эксперт - о том, к чему ведут боевые действияВидео

19:12

Армия РФ хотела атаковать с двух направлений: ВСУ отбили массированный штурм

19:00

Закон о множественном гражданстве: первый, но неуверенный шагмнение

18:58

Россияне сжигают лица убитых солдат из КНДР: Зеленский объяснил тактику РФ

18:54

Бутилированная вода, которая стоит до $10 000 за литр: в чем ее особенность

17:58

Почему опытные садоводы посыпают комнатные растения корицей: ответ удивит

17:39

"Просто отморозок": Зеленский резко ответил на идею Путина о дуэли с "Орешником"

17:16

Как понять сигналы регулировщика: краткая инструкция для водителей

17:16

"Все, чем трясет Путин - разработки 1980-х": склады с оружием РФ опустошены на 70% - СотникВидео

Реклама
17:00

Водители удивлены таинственной кнопкой в новом автомобиле: для чего она нужна

16:54

В жизнь ворвутся беды: что нельзя делать в Предпраздник Рождества Христова

16:38

"В январе Трамп увеличит усилия": Зеленский сделал заявление о переговорах с РФ

16:35

Выбрасывать не стоит: лайфхак с кольцом, которое находится под крышкой маслаВидео

15:43

Управляет Венера и Солнце: ТОП-4 знака зодиака, которым всегда везет по жизни

15:29

Чем отличается масло с разным процентом жирности: какое лучше покупать

15:12

Что не так на картинке: только самые внимательные найдут ошибку за 4 секунды

15:01

"Пусть пробуют сбить "Орешник": Путин вызвал Запад на дуэль - пригрозил ударом

14:42

ЕС передаст Украине 18,1 млрд евро помощи: Зеленский назвал сроки

14:42

Тариф на электроэнергию весомо вырастет: эксперт в сфере ЖКХ озвучил, на сколько

14:39

Почему джинсы нужно замачивать в уксусе: результат удивит многих

14:33

Порошенко блокировал трибуну, требуя "Бойко геть!", а потом с командой его поддержал - эксперт

14:20

"Батон": в сети высмеяли писклявого российского певца

14:16

"Боль": внезапно умерла 18-летняя звезда шоу "Україна має талант"

13:55

В НАБУ затягивают с подозрением Коболеву за получение второй части миллионных премий

13:54

Водителям легко запутаться: что означает дорожный знак с перечеркнутой линией

13:42

Встреча с Трампом, угрозы "Орешником" и дуэль: Путин дал циничную конференцию

13:32

"Пришли в этот мир": Глинская стала мамой двойняшек и показала беременность

13:29

Ударит весенняя температура: когда в Украине резко изменятся погодные условия

12:46

"Он хитрый": эксперт объяснил, возможен ли ядерный удар - что задумал Лукашенко

Реклама
12:46

Путин назвал войну в Украине "движухой": что заявил диктаторВидео

12:30

Как правильно ухаживать за цикламеном в горшке: принесет успех и счастье в дом

12:23

Чем убрать черную плесень с силикона: очень простой, но рабочий способВидео

12:09

Грозит срок: стало известно, сможет ли семья Яниса Тиммы доказать вину Седоковой

11:48

Оборону не прорвали: Сырский заявил об активизации оккупантов на фронте

11:41

"Для Путина это пощечина": Эйдман сказал, на что способна Россия в 2025 годуВидео

11:36

Как убрать нагар с газовых конфорок: легкий и очень эффективный способВидео

11:20

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Собакам - потеря контроля, Свиньям - истощение

11:04

В Париже насмерть сбили российскую телеведущую

11:00

Единственный на всю область: Генштаб подтвердил поражение ценного объекта в РФ

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять