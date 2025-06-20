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Притула похвастался взрослым сыном-выпускником

Алена Кюпели
20 июня 2025, 22:31
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Сергей Притула показал своего взрослого сына и похвастался его успехами.
Сергей Притула
Сергей Притула / коллаж: Главред, фото: instagram.com/siriy_ua/

Кратко:

  • С каким дипломом сын Притулы закончил школу
  • Как его поздравил знаменитый отец

Общественный деятель Сергей Притула похвастался своим сыном-одинадцатиклассником.

В честь этого в своем блоге в Instagram он опубликовал фото, где изображен вместе со своим сыном. "11 лет пролетели как мгновение. Вот и выпускной. Учился хорошо. Окончил с отличием. Горжусь ужасно. Немного сердце грустью объяло, но пора привыкать к тому, что сын уходит в самостоятельное плавание. В котором я желаю ему максимального успеха", - пишет Притула.

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Притула поздравил сына с успешным окончанием школы
Притула поздравил сына с успешным окончанием школы / Фото Instagram/siriy_ua

На видео гордый папа показывает диплом с отличием своего сына и обнимая его, видно как за него рад Притула.

Сын Сергея Притулы закончил школу на отлично
Сын Сергея Притулы закончил школу на отлично / Фото Instagram/siriy_ua

В комментариях традиционно разгорелся баттл на тему того, что теперь сына Притулы, 16-летнего мальчика нужно отправить воевать против террористической России. Однако большинство пользователей все же поздравили довольного папу и молодого успешного выпускника.

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Как сообщал Главред, певица София Ротару отреагировала на массированный обстрел Киева со стороны страны-оккупанта РФ в ночь на 17 июня. Артистка опубликовала снимок, на котором показала разрушенный многоэтажный дом в Соломенском районе столицы и оставила эмоджи в виде разбитого сердца.

А также ведущая Маричка Падалко написала свое мнение о мужчинах, которые не ушли на фронт защищать Украину от российских оккупантов. Маричка опубликовала высказывание в День отца, когда многие ее коллеги поздравляли своих мужей с этим праздником.

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Кто такой Сергей Притула?

Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".

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