Притула похвастался взрослым сыном-выпускником

Кратко:
- С каким дипломом сын Притулы закончил школу
- Как его поздравил знаменитый отец
Общественный деятель Сергей Притула похвастался своим сыном-одинадцатиклассником.
В честь этого в своем блоге в Instagram он опубликовал фото, где изображен вместе со своим сыном. "11 лет пролетели как мгновение. Вот и выпускной. Учился хорошо. Окончил с отличием. Горжусь ужасно. Немного сердце грустью объяло, но пора привыкать к тому, что сын уходит в самостоятельное плавание. В котором я желаю ему максимального успеха", - пишет Притула.
На видео гордый папа показывает диплом с отличием своего сына и обнимая его, видно как за него рад Притула.
В комментариях традиционно разгорелся баттл на тему того, что теперь сына Притулы, 16-летнего мальчика нужно отправить воевать против террористической России. Однако большинство пользователей все же поздравили довольного папу и молодого успешного выпускника.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Как сообщал Главред, певица София Ротару отреагировала на массированный обстрел Киева со стороны страны-оккупанта РФ в ночь на 17 июня. Артистка опубликовала снимок, на котором показала разрушенный многоэтажный дом в Соломенском районе столицы и оставила эмоджи в виде разбитого сердца.
А также ведущая Маричка Падалко написала свое мнение о мужчинах, которые не ушли на фронт защищать Украину от российских оккупантов. Маричка опубликовала высказывание в День отца, когда многие ее коллеги поздравляли своих мужей с этим праздником.
Вас также может заинтересовать:
- "Война никому не пошла на пользу": Сергей Притула рассказал про ссоры в браке
- Сергей Притула показал редкое фото со своим старшем сыном-копией - детали
- "Невероятная": последний романтик Сергей Притула трогательно обратился к жене
Кто такой Сергей Притула?
Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред