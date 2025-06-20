Притула похвастался взрослым сыном-выпускником

Сергей Притула показал своего взрослого сына и похвастался его успехами.

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Сергей Притула / коллаж: Главред, фото: instagram.com/siriy_ua/

Кратко:

С каким дипломом сын Притулы закончил школу

Как его поздравил знаменитый отец

Общественный деятель Сергей Притула похвастался своим сыном-одинадцатиклассником.

В честь этого в своем блоге в Instagram он опубликовал фото, где изображен вместе со своим сыном. "11 лет пролетели как мгновение. Вот и выпускной. Учился хорошо. Окончил с отличием. Горжусь ужасно. Немного сердце грустью объяло, но пора привыкать к тому, что сын уходит в самостоятельное плавание. В котором я желаю ему максимального успеха", - пишет Притула.

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Притула поздравил сына с успешным окончанием школы / Фото Instagram/siriy_ua

На видео гордый папа показывает диплом с отличием своего сына и обнимая его, видно как за него рад Притула.

Сын Сергея Притулы закончил школу на отлично / Фото Instagram/siriy_ua

В комментариях традиционно разгорелся баттл на тему того, что теперь сына Притулы, 16-летнего мальчика нужно отправить воевать против террористической России. Однако большинство пользователей все же поздравили довольного папу и молодого успешного выпускника.

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Кто такой Сергей Притула? Сергей Притула - украинский общественный и политический деятель, телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер народного скетч-шоу "Файна Юкрайна", бывший ведущий телепрограммы Кто сверху?", сообщает "Википедия".

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