Проклятие Nemo: победитель Евровидения-2025 расколошматил кубок

JJ продолжил разрушительную традицию.

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JJ разбил кубок Евровидения-2025 - реакция Сети / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Вкратце:

В 2024 году победители Евровидения Nemo разбили свой победный кубок на сцене

В 2025 году, через месяц после финала Евровидения, хрустальный микрофон вновь разлетелся на части

Победу на Евровидении-2025 одержал певец JJ (настоящее имя - Йоханнес Питч) из Австрии с песней Wasted Love. За неординарные вокальные данные артист получил кубок конкурса - хрустальный микрофон.

Увы, насладиться своим призом JJ не может - через месяц после финала Евровидения-2025 его кубок оказался разбитым на две части. Об этом рассказал сам певец в своем блоге в TikTok.

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Джей Джей только сейчас получил свой багаж, с которым ездил в Базель на конкурс. Чемодан, в котором был хрустальный микрофон, вернулся сломанным вместе со всем его содержимым. "Ребята, мой чемодан вернулся сломанным. Поэтому все внутри чемодана тоже было сломано... Не переживайте, мы его починим", - написал JJ.

JJ разбил кубок Евровидения-2025 - реакция Сети / коллаж: Главред, фото: Скриншот TikTok

В комментариях к видео, где победитель Евровидения-2025 демонстрирует свой сломанный кубок, подписчики шутят: неприятность с хрустальным микрофоном - это проклятие Nemo. Победители Евровидения-2024 разбили свой приз прямо на сцене конкурса, практически сразу после вручения.

JJ разбил кубок Евровидения-2025 - реакция Сети / TikTok

JJ разбил кубок Евровидения-2025 - реакция Сети / TikTok

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Евровидение 2025 - последние новости:

Отметим, как сообщал Главред, победитель Евровидения 2025 - певец JJ с песней "Wasted Love" - покорил еврофанов необычны голосом с широким диапазоном. А сама песня о личном опыте безответной любви певца.

А также в прямой эфир Евровидения 2025 включалась представительница Украины участница Евровидения 2024 – Jerry Heil. По словам артистки, 12 баллов Украина отдала Германии. Между тем, ни одна из стран не дала Украине наивысший балл.

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Евровидение-2025 Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представила группа Ziferblat с песней Bird of Pray, и заняла 9 место. Победителем стал JJ из Австрии с песней "Wasted Love".

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