Путинист оказался в реанимации из-за проблем с сердцем.

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Юрий Куклачев борется за жизнь/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kuklachevcats

Вы узнаете:

Что случилось с путинистом Куклачевым

Какой поставили диагноз

Известный российский дрессировщик кошек Юрий Куклачев, который попал в базу данных сайта "Миротворец" и поддерживает войну в Украине, оказался в реанимации.

Как пишет российский пропагандистский телеграмм-канал 112, худрук Театра кошек Юрий Куклачов госпитализирован в кардиоцентр из- за проблем с сосудами.

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Ранее путинист перенес операцию на сердце и вот теперь 75-летнему путчисту снова плохо.

Куклачева госпитализировали:

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К слову, ранее Главред писал о том, что Куклачев призвал "бомбить" Европу в связи с инцидентом в Крокус-холл. В частности, в разговоре с "журналистами" артист начал рассуждать о каких-то чипах и "рабах" в случае поражения РФ в войне против Украины. "Наш народ сейчас увидел, что с нами сделают Запад и Европа, если они, не дай Бог, нас победят. Они нас будут как куропаток расстреливать, они будут вживлять в нас чипы, чтобы мы были их рабами. Очень все ясно", - начал клоун.

Ранее также дрессировщик кошек и матерый путинист Юрий Куклачев был экстренно госпитализирован с инфарктом - сразу после своего очередного концерта в Москве.

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Кто такой Юрий Куклачёв Юрий Куклачёв - советский и российский клоун, создатель и руководитель Театра кошек. Поддерживает агрессию Путина против Украины, до полномасштабного вторжения РФ неоднократно незаконно выступал на оккупированных территориях, из-за чего был внесен в базу Миротворец.

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