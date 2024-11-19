Путинисту Куклачеву снова спасают жизнь

Вы узнаете:
- Что случилось с путинистом Куклачевым
- Какой поставили диагноз
Известный российский дрессировщик кошек Юрий Куклачев, который попал в базу данных сайта "Миротворец" и поддерживает войну в Украине, оказался в реанимации.
Как пишет российский пропагандистский телеграмм-канал 112, худрук Театра кошек Юрий Куклачов госпитализирован в кардиоцентр из- за проблем с сосудами.
Ранее путинист перенес операцию на сердце и вот теперь 75-летнему путчисту снова плохо.
Куклачева госпитализировали:
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К слову, ранее Главред писал о том, что Куклачев призвал "бомбить" Европу в связи с инцидентом в Крокус-холл. В частности, в разговоре с "журналистами" артист начал рассуждать о каких-то чипах и "рабах" в случае поражения РФ в войне против Украины. "Наш народ сейчас увидел, что с нами сделают Запад и Европа, если они, не дай Бог, нас победят. Они нас будут как куропаток расстреливать, они будут вживлять в нас чипы, чтобы мы были их рабами. Очень все ясно", - начал клоун.
Ранее также дрессировщик кошек и матерый путинист Юрий Куклачев был экстренно госпитализирован с инфарктом - сразу после своего очередного концерта в Москве.
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Кто такой Юрий Куклачёв
Юрий Куклачёв - советский и российский клоун, создатель и руководитель Театра кошек.
Поддерживает агрессию Путина против Украины, до полномасштабного вторжения РФ неоднократно незаконно выступал на оккупированных территориях, из-за чего был внесен в базу Миротворец.
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