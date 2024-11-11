Россияне рвут и мечут: Валерий Меладзе принял важное решение - что произошло

Валерий Меладзе не собирается радовать россиян своими концертами.

https://glavred.info/starnews/rossiyane-rvut-i-mechut-valeriy-meladze-prinyal-vazhnoe-reshenie-chto-proizoshlo-10613207.html Ссылка скопирована

Валерий Меладзе даст концерт в Латвии / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Валерий Меладзе

Вы узнаете:

Валерий Меладзе отпразднует юбилей в Латвии

Россияне в ярости из-за решения певца

Российский певец Валерий Меладзе, который так и не высказал свою позицию насчет войны в Украине, решил отметить свое 60-летие не в РФ, а в Латвии.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, концерт пройдет в "Арена Рига", а стоимость билетов доходит до 200 евро.

видео дня

"Артист с большой любовью и особой нежностью относится к латвийским поклонникам. Возможно, поэтому именно здесь он решил отметить свой юбилей, разделив радость этого значимого события именно с рижскими зрителями", - написано в афише концерта.

Российские же пропагандисты в ярости от поступка Меладзе, ведь ранее ходили слухи, что он выступить перед российской публикой в свой юбилей, но "латвийская публика ему ближе и роднее".

Отметим, певец не дает концертов в стране-оккупанте РФ с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и переехал с семьей жить в Испанию.

Кто такой Валерий Меладзе? Валерий Меладзе — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006), народный артист Чеченской Республики (2008).

В феврале 2022 года выступил против вторжения России на Украину. После этого попал в "чёрный список" артистов, раскрытый изданием "Агентство".

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, российский певец Филипп Киркоров попал в новый скандал и россияне хотят выгнать его со сцены. Во время концерта любитель диктатора Путина танцевал и менял наряды прямо на сцене, но в один момент, когда ему подавали микрофон стало понятно, что играет запись песни.

А также недавно Ани Лорак показала редкий снимок с мамой Жанной Линьковой. Как сообщила Лорак, ее маме исполнилось 76 лет, женщины на фото держались за руки.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред