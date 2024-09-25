"Чудеса": Альбина Джанабаева показала дочь от Валерия Меладзе

Российская певица Альбина Джанабаева, которая покинула страну-оккупанта РФ и уехала жить в Испанию, показала свою дочь Агату от певца Валерия Меладзе.
На своей странице в соцсетях Джанабаева опубликовала редкие кадры с дочерью, где девочка читает стихотворение "Цветик-семицветик".
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"Чудеса, да и только", - написала певица.
Отметим, Джанабаева и Меладзе предпочитают скрывать свою личную жизнь и совсем не дают интервью.
Кто такая Альбина Джанабаева?
Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).
По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.
Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.
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Отметим, бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко – Хайден Панеттьери дала новое интервью, после чего фанаты заподозрили, что у звезды рецидив наркозависимости. Она неразборчиво говорила, глаза были полураскрыты, а взгляд постоянно бегал в разные стороны.
А также 19 октября 2024 года во Дворце "Украина" пройдет концерт, посвященный памяти Виталия Билоножко - "Мелодия двух сердец". Во время концерта в сопровождении заслуженного академического оркестра ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины прозвучат песни Билоножка в исполнении украинских артистов.
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