"Чудеса": Альбина Джанабаева показала дочь от Валерия Меладзе

Дочь Джанабаевой показала свою артистичность.

https://glavred.info/starnews/chudesa-albina-dzhanabaeva-pokazala-doch-ot-valeriya-meladze-10599887.html Ссылка скопирована

Альбина Джанабаева показала дочь / коллаж: Главред, фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Российская певица Альбина Джанабаева, которая покинула страну-оккупанта РФ и уехала жить в Испанию, показала свою дочь Агату от певца Валерия Меладзе.

На своей странице в соцсетях Джанабаева опубликовала редкие кадры с дочерью, где девочка читает стихотворение "Цветик-семицветик".

видео дня "Чудеса, да и только", - написала певица.

Отметим, Джанабаева и Меладзе предпочитают скрывать свою личную жизнь и совсем не дают интервью.

Кто такая Альбина Джанабаева? Альбина Джанабаева — российская певица, актриса и телеведущая. Бывшая солистка украинской женской поп-группы "ВИА Гра" (2004—2013).

По данным российского журнала "СтарХит", в 2014 году зарегистрировала брак с Валерием Меладзе. В ноябре 2018 года Джанабаева и Меладзе впервые дали совместное интервью, в котором рассказали о своей семейной жизни.

Джанабаева так и не высказала свою позицию о войне, которую развязала террористическая Россия в Украине.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, бывшая невеста украинского боксера Владимира Кличко – Хайден Панеттьери дала новое интервью, после чего фанаты заподозрили, что у звезды рецидив наркозависимости. Она неразборчиво говорила, глаза были полураскрыты, а взгляд постоянно бегал в разные стороны.

А также 19 октября 2024 года во Дворце "Украина" пройдет концерт, посвященный памяти Виталия Билоножко - "Мелодия двух сердец". Во время концерта в сопровождении заслуженного академического оркестра ансамбля песни и пляски Вооруженных сил Украины прозвучат песни Билоножка в исполнении украинских артистов.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред