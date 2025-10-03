Российскую актрису объявили в международный розыск за поддержку Украины

Актриса выехала из террористической РФ вскорости после полномасштабного вторжения в Украину.

https://glavred.info/starnews/rossiyskuyu-aktrisu-obyavili-v-mezhdunarodnyy-rozysk-za-podderzhku-ukrainy-10703555.html Ссылка скопирована

Яна Троянова может оказаться за решеткой / Коллаж Главред, фото Pixabay, Ведомости

Кратко:

За что ищут российскую актрису

Что она говорила о войне

Следственный комитет террористической России сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой.

По данным ведомства в Telegram-канале, Троянова объявлена в международный розыск. Актрису хотят найти и судить за публичные высказывания за "высказывания, направленные на унижение чести и достоинства лиц по национальному признаку – в отношении русских".

видео дня

Так, актриса выехала из террористической РФ вскорости после полномасштабного вторжения в Украину.

Яну Троянову объявили в розыск / Скриншот видео

В июне 2023 года дала интервью Юрию Дудю, в котором подвергла критике российские власти и вторжение в Украину, открыто называла соотечественников нищими и алкоголиками, а их поддержку войны объясняла отсутствием интеллекта:

"Сначала Путин обворовывает этот народ так, что они становятся нищими. Очень сложно выживать, когда у тебя нет денег, и очень сложно любить своих детей, когда вынужден возиться возле того, что поесть и бухнуть. На эту нищету застилается пропаганда. Телевизор полностью отдался пропаганде... Я родилась на дне и знаю, как живет основная часть населения нашей страны. Это не жизнь. Ты в аду. На сегодняшний день ты нашел поесть, а еще детей надо в школу собрать, а здесь родители пожилые. И все болеют, и все воняют. И все это в аду".

Яна Троянова врядли вернется в РФ / Фото ТВ Центр

Эти действия во вражеской России квалифицированы как возбуждение ненависти либо вражды. Уголовное дело уже направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Троянова, по данным СК, сейчас находится за границей.

Яна Троянова — российская актриса театра и кино, телеведущая. Получила известность благодаря фильмам "Волчок", "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга". Родилась 12 февраля 1973 года в п. Лечебный, Свердловская область РСФСР.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред