Российскую актрису объявили в международный розыск за поддержку Украины

Следственный комитет террористической России сообщил о завершении расследования уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой.
По данным ведомства в Telegram-канале, Троянова объявлена в международный розыск. Актрису хотят найти и судить за публичные высказывания за "высказывания, направленные на унижение чести и достоинства лиц по национальному признаку – в отношении русских".
Так, актриса выехала из террористической РФ вскорости после полномасштабного вторжения в Украину.
В июне 2023 года дала интервью Юрию Дудю, в котором подвергла критике российские власти и вторжение в Украину, открыто называла соотечественников нищими и алкоголиками, а их поддержку войны объясняла отсутствием интеллекта:
"Сначала Путин обворовывает этот народ так, что они становятся нищими. Очень сложно выживать, когда у тебя нет денег, и очень сложно любить своих детей, когда вынужден возиться возле того, что поесть и бухнуть. На эту нищету застилается пропаганда. Телевизор полностью отдался пропаганде... Я родилась на дне и знаю, как живет основная часть населения нашей страны. Это не жизнь. Ты в аду. На сегодняшний день ты нашел поесть, а еще детей надо в школу собрать, а здесь родители пожилые. И все болеют, и все воняют. И все это в аду".
Эти действия во вражеской России квалифицированы как возбуждение ненависти либо вражды. Уголовное дело уже направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд. Троянова, по данным СК, сейчас находится за границей.
Яна Троянова — российская актриса театра и кино, телеведущая. Получила известность благодаря фильмам "Волчок", "Жить", "Кококо", "Страна ОЗ" и телесериалу "Ольга". Родилась 12 февраля 1973 года в п. Лечебный, Свердловская область РСФСР.
