Сбросила 15 кг: Цибульская в "голом" платье ошеломила похудением

Вы узнаете:
- Как похудела Ольга Цибульская
- Как сейчас выглядит певица
Известная украинская певица Ольга Цибульская появилась на мероприятии в откровенном платье и похвасталась похудением на 15 килограммов. Видео с новым образом исполнительницы появилось в Instagram.
Для своего появления на "Музыкальной платформе" артистка выбрала необычный для себя наряд — черное платье в сетку, которое практически не скрывало фигуру Цибульской. Вместе со звездной мамой позировал и сын Ольги.
"Почти минус 15: Оля Цибульская поразила изменениями во внешности на юбилейной "Музыкальной платформе", — говорится в сообщении, которое репостнула к себе звезда.
Певица не стала скрывать впечатляющий результат своего похудения и призналась, что уже сбросила 15 килограммов. Несмотря на то, что в комментариях ей сразу начали приписывать медикаментозных "помощников", Ольга утверждает, что достигла такого результата благодаря физической активности и травам.
"Аштанга йога. Горькие травы. Бег. Молодой любовник", — пошутила Цибульская.
Как худеют украинские звезды
Певица не первая, кому удалось добиться такого преображения благодаря подобным практикам. Всем известно об увлечении Тины Кароль аштанга-йогой. Наталья Могилевская не скрывает, что придерживается строгой диеты и интервального голодания, а также очищает организм с помощью трав.
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О персоне: Оля Цибульская
Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".
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