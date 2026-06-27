Сбросила 15 кг: Цибульская в "голом" платье ошеломила похудением

Певица рассказала о своем способе похудения и показала шикарные формы.

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Оля Цибульская похудение / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оля Цибульская, скрин из видео

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Как похудела Ольга Цибульская

Как сейчас выглядит певица

Известная украинская певица Ольга Цибульская появилась на мероприятии в откровенном платье и похвасталась похудением на 15 килограммов. Видео с новым образом исполнительницы появилось в Instagram.

Для своего появления на "Музыкальной платформе" артистка выбрала необычный для себя наряд — черное платье в сетку, которое практически не скрывало фигуру Цибульской. Вместе со звездной мамой позировал и сын Ольги.

видео дня

Фигура Оли Цибульской после похудения / скрин из видео

"Почти минус 15: Оля Цибульская поразила изменениями во внешности на юбилейной "Музыкальной платформе", — говорится в сообщении, которое репостнула к себе звезда.

Певица не стала скрывать впечатляющий результат своего похудения и призналась, что уже сбросила 15 килограммов. Несмотря на то, что в комментариях ей сразу начали приписывать медикаментозных "помощников", Ольга утверждает, что достигла такого результата благодаря физической активности и травам.

Оля Цибульская в "голом" платье / скрин из видео

"Аштанга йога. Горькие травы. Бег. Молодой любовник", — пошутила Цибульская.

Как худеют украинские звезды

Певица не первая, кому удалось добиться такого преображения благодаря подобным практикам. Всем известно об увлечении Тины Кароль аштанга-йогой. Наталья Могилевская не скрывает, что придерживается строгой диеты и интервального голодания, а также очищает организм с помощью трав.

Оля Цыбульская / инфографика: Главред

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Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Елена Мозговая откровенно рассказала подписчикам о последствиях регулярных российских обстрелов для ее жилья. В своем Instagram-аккаунте знаменитость опубликовала кадры, демонстрирующие разрушения внутри дома.

Также LELEKA раскрыла подоплеку внесения победительницы проекта DARA в "черный список" украинской делегации. Оказалось, что украинская сторона дистанцировалась от вокалистки задолго до заявлений о сотрудничестве Филиппа Киркорова с болгарской командой.

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О персоне: Оля Цибульская Оля Цибульская - украинская певица, ведущая (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерша. Победительница первого сезона украинской "Фабрики звезд" (была в дуэте Опасные связи с Александром Бодянским). Автор творческий спецпроектов "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

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