Семь ножевых ударов: Эктор Хименес-Браво еле выжил - что случилось

Эктор Хименес-Браво смог начать все с ноля.

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Эктор Хименес-Браво - жизнь в Колумбии / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Эктор Хименес-Браво

Вы узнаете:

Почему Эктор Хименес-Браво уехал из Колумбии

Что ему пришлось пережить

Известный шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво рассказал, почему уехал из родной страны.

В интервью Маше Ефросининой шеф-повар признался, что жизнь у него была достаточно сложной, он жил в городе Медельин во время войны Пабло Эскобара.

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"Меня похищали. Меня пытали. К сожалению, это не первая война. Но использую ли я это как повод сказать: "Я уже настрадался, теперь поживу для себя, не буду помогать Украине?" Нет, наоборот, потому именно я понимаю боль, которую мы все сейчас переживаем. Я уже проходил. Потому что меня пытали. Меня бросили умирать на обочине в Колумбии", – поделился Эктор.

Эктор Хименес-Браво / фото: instagram.com, Эктор Хименес-Браво

Хименес-Браво сравнил жизнь в Колумбии с жизнью украинцев сейчас.

"Тогда в Колумбии заправляли партизаны. Они должны быть на стороне гражданского населения, бороться против коррумпированной власти, но в реальности сами стали еще коррумпирование. Начали похищать людей для выкупа. Начали контролировать бизнесы, потребовать деньги. Если не платишь – имеешь проблемы", - рассказал шеф-повар.

Знаменитость отметил, что его похитили не из-за политических взглядов, а просто он пробовал строить свое дело.

"Но кто подумал, что я зарабатываю много денег. Начались требования дать исследования. А потом снова. Начались угрозы. В полицию не пойдешь, потому что это происходило постоянно и повсюду. Ты не понимал, прекратятся эти угрозы или нет", - добавил Эктор.

Однажды Хименес-Браво схватили недалеко от центра города, избили и ударили ножом в спину семь раз. Повара нашли на обочине дороги, а очнулся он в больнице.

"Я никогда об этом не говорил публично. Но именно поэтому я покинул Колумбию", - признался знаменитость.

После происшедшего он переехал жить в Канаду, как политический беженец.

Смотрите видео интервью Эктора Хименес-Браво:

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О персоне: Эктор Хименес-Браво Эктор Хименес-Браво - колумбийский шеф-повар, ресторатор, телеведущий. Особую популярность в Украине снискал, как судья кулинарного реалити-шоу "МастерШеф". Создатель собственного кулинарного стиля "Nuevo Latino". В мае 2021 года получил украинского гражданство. Во время полномасштабной войны поддержал Украину. Занимается благотворительностью на пользу ВСУ и приготовлением обедов для терробороны, ВСУ, полиции, госпиталей и нуждающихся.

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