Молчун Игорь Крутой пожаловался на семейные сложности.

Игорь Крутой сдедал признание

Что случилось в семье Крутого

Что он сам говорит

Российский композитор украинского происхождения Игорь Крутой, который молчит о том, что террористическая Россия напала на мирную Украину, пожаловался на серьезные проблемы в собственной семье.

По словам Крутого, которые цитируют российские пропагандисты, у него сложная семья.

"У меня в плане традиций сложная семья: мать живет в одной стране, сестра в другой. Одни дети в другой стране, другие здесь. Чтобы все собрались за одним столом — редкость", — говорит Крутой.

Крутой также говорит, что его мать в свои 92 года еще не немощная и помнит. "Это не те 92 года, когда немощность и памяти нет", — пояснил композитор.

Игорь Крутой о войне

После полномасштабного вторжения России на территорию Украины Игорь Крутой не сказал ни слова о военном вторжении, заняв молчаливую позицию. В ноябре 2024 года был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени по указу террориста Путина. Крутой пожал руку кровавому диктатору, поблагодарил за награду и пообещал, что "будет продолжать творить и работать во благо нашей великой страны".

Ранее Главред рассказывал, что популярный украинский актер Артемий Егоров затронул тему денег и рассекретил некоторые цифры, которые касаются его заработка.

Ранее также голливудский актер, Николас Брендон, наиболее известный по роли Ксандера Харриса во всех семи сезонах сериала "Баффи — истребительница вампиров", скончался в возрасте 54 лет.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Игорь Крутой Игорь Крутой - советский, украинский и российский эстрадный композитор, продюсер, пианист, певец. Народный артист России (1996), народный артист Украины (2011), лауреат премии Ленинского комсомола (1989). К слову, артист родился в Украине, в районном центре Гайворон.

