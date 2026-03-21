Сложная ситуация: Игорь Крутой пожаловался на проблемы в семье

Кратко:
- Что случилось в семье Крутого
- Что он сам говорит
Российский композитор украинского происхождения Игорь Крутой, который молчит о том, что террористическая Россия напала на мирную Украину, пожаловался на серьезные проблемы в собственной семье.
По словам Крутого, которые цитируют российские пропагандисты, у него сложная семья.
"У меня в плане традиций сложная семья: мать живет в одной стране, сестра в другой. Одни дети в другой стране, другие здесь. Чтобы все собрались за одним столом — редкость", — говорит Крутой.
Крутой также говорит, что его мать в свои 92 года еще не немощная и помнит. "Это не те 92 года, когда немощность и памяти нет", — пояснил композитор.
Игорь Крутой о войне
После полномасштабного вторжения России на территорию Украины Игорь Крутой не сказал ни слова о военном вторжении, заняв молчаливую позицию. В ноябре 2024 года был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II степени по указу террориста Путина. Крутой пожал руку кровавому диктатору, поблагодарил за награду и пообещал, что "будет продолжать творить и работать во благо нашей великой страны".
Ранее Главред рассказывал, что популярный украинский актер Артемий Егоров затронул тему денег и рассекретил некоторые цифры, которые касаются его заработка.
Ранее также голливудский актер, Николас Брендон, наиболее известный по роли Ксандера Харриса во всех семи сезонах сериала "Баффи — истребительница вампиров", скончался в возрасте 54 лет.
Вас также может заинтересовать:
- Игорь Крутой отменил фестиваль Новая волна 2020
- Борется: композитор Игорь Крутой серьезно болен
- Российский композитор Игорь Крутой опозорился перед Ларой Фабиан
О персоне: Игорь Крутой
Игорь Крутой - советский, украинский и российский эстрадный композитор, продюсер, пианист, певец. Народный артист России (1996), народный артист Украины (2011), лауреат премии Ленинского комсомола (1989). К слову, артист родился в Украине, в районном центре Гайворон.
