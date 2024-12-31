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София Евдокименко показала свой роскошный отдых - Ротару отреагировала

Элина Чигис
31 декабря 2024, 08:28
1492
София Евдокименко отлично проводит время за границей.
Соня Евдокименко
Соня Евдокименко похвасталась отдыхом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, София Евдокименко

Вы узнаете:

  • София Евдокименко отправилась в отпуск
  • Модель порадовала поклонников стильным образом

Внучка украинской известной певицы Софии РотаруСофия Евдокименко показала, как она отдыхает на горнолыжном курорте Куршевель.

На своей странице в Instagram модель поделилась с поклонниками, как проходит ее путешествие.

видео дня

Евдокименко не указала локацию места, где она находится, но засветила меню с логотипом курорта.

Модель позировала на фоне деревьев в стильной коричневой шубке, а свой образ дополнила солнцезащитными очками. Также на публикацию отреагировала и ее бабушка, поставив лайк.

София Евдокименко в Каршавеле
София Евдокименко в Каршавеле / фото: скрин instagram.com, София Евдокименко

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, ранее сестра Софии Ротару рассказала, как часто видится с артисткой и что она сейчас находится в Киеве. Информацию об артистке подтвердили и украинские блогеры в Сети, которые обсуждали в фанатских группах двух певиц.

А также София Ротару поздравила свою внучку Соню Евдокименко с днем рождения. Отметим, сейчас Соня живет в США и встречается с миллиардером Максом Лернером, о романе стало известно совсем недавно из соцсетей Евдокименко.

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Кто такая София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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