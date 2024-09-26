"Совсем не идет": сын предательницы Наташи Королевой кардинально сменил прическу

Архип пошел на кардинальные перемены.

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Архип Глушко сменил прическу / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melissa_foxs_/

Сын российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Киева, но живет и работает в стране-террористе РФ, Архип Глушко недавно женился на Мелиссе Фокс и отправился с ней в свадебное путешествие на Мальдивы.

Ходят слухи, что путешествие им оплатили родители жениха, пара заселилась в дом с выходом на пляж.

На своей странице в соцсетях Мелисса показала новый имидж Архипа – он подстриг свои длинные волосы и теперь ходит с короткой стрижкой.

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Отметим, недавно отец Архипа - путинист Тарзан признался, что невестку не сразу приняли в их семью, он с Королевой не могли принять выбор сына, но все же смирились.

"Так и будут пожизненно на шее у родителей висеть!";

"Ну брутальнее он выглядеть не стал...";

"Козлиная бородка ему совсем не идёт", - написали пользователи сети.

Архип Глушко с новой прической / фото: скрин instagram.com/melissa_foxs_/

Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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