"Совсем не идет": сын предательницы Наташи Королевой кардинально сменил прическу

Сын российской певицы Наташи Королевой, которая родом из Киева, но живет и работает в стране-террористе РФ, Архип Глушко недавно женился на Мелиссе Фокс и отправился с ней в свадебное путешествие на Мальдивы.
Ходят слухи, что путешествие им оплатили родители жениха, пара заселилась в дом с выходом на пляж.
На своей странице в соцсетях Мелисса показала новый имидж Архипа – он подстриг свои длинные волосы и теперь ходит с короткой стрижкой.
Отметим, недавно отец Архипа - путинист Тарзан признался, что невестку не сразу приняли в их семью, он с Королевой не могли принять выбор сына, но все же смирились.
"Так и будут пожизненно на шее у родителей висеть!";
"Ну брутальнее он выглядеть не стал...";
"Козлиная бородка ему совсем не идёт", - написали пользователи сети.
Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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