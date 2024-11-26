Сын Потапа попал в больницу - что произошло

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- Сын Потапа пришел на концерт с пластырем на лице
- Андрей серьезно травмировал нос
Сын украинского рэпера Потапа и продюсера Ирины Горовой – Андрей Потапенко появился на концерте Нади Дорофеевой с травмой.
Как сообщает Oboz.ua, парень сломал нос и сейчас ходит с пластырем на лице.
Оказалась, Потапенко пришел на концерт своей любимой певицы прямо с больницы и признался, что у него болела голова, но мероприятие он не пропустил.
"Ударился, получил перелом носа. Приехал на концерт Нади прямо из клиники. Очень болит голова, но я все равно здесь", — отметил Андрей.
Что именно произошло юный баскетболист не рассказал, но, возможно, травму он получил на тренировке, предположили журналисты.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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