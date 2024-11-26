Сын Потапа попал в больницу - что произошло

Андрей все же не пропустил важное событие.

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Андрей Потапенко получил травму / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Горовая

Вы узнаете:

Сын Потапа пришел на концерт с пластырем на лице

Андрей серьезно травмировал нос

Сын украинского рэпера Потапа и продюсера Ирины Горовой – Андрей Потапенко появился на концерте Нади Дорофеевой с травмой.

Как сообщает Oboz.ua, парень сломал нос и сейчас ходит с пластырем на лице.

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Оказалась, Потапенко пришел на концерт своей любимой певицы прямо с больницы и признался, что у него болела голова, но мероприятие он не пропустил.

"Ударился, получил перелом носа. Приехал на концерт Нади прямо из клиники. Очень болит голова, но я все равно здесь", — отметил Андрей.

Что именно произошло юный баскетболист не рассказал, но, возможно, травму он получил на тренировке, предположили журналисты.

Андрей Потапенко со сломанным носом / фото: скрин obozrevatel.com/

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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