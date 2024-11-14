У Аллы Пугачевой поставили пропагандистов на место - что случилось

Директор Аллы Пугачевой отреагировал на слухи о певице.

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Алла Пугачева не выступит перед россиянами/ коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачева

Вы узнаете:

РосСМИ пустили слухи о Алле Пугачевой

Концертный директор певицы дала ответ

Концертный директор российской певицы Аллы Пугачевой заявил, что новости о, том что артистка собиралась выступить в стране-оккупанте РФ – настоящий бред.

Как сообщила представительница Примадонны пропагандистским росСМИ, оказывается, Пугачева даже и не думала о концертах в РФ.

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Напомним, ранее пропагандисты заявили, что у Аллы Пугачевой сорвались два концерта в России, ведь певица переживает, что видео с ее шоу сольют в Сеть.

Также сообщалось, что Пугачева якобы была согласна выступить в России за 200 тысяч евро, а в ее райдер входили перелет бизнес-классом, охрана, передвижение на машинах бизнес-класса.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, недавно Главред сообщал, что Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".

А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.

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Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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