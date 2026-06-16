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Умерла на руках у матери: от чего скончалась турецкая актриса

Алена Кюпели
16 июня 2026, 11:34
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Эдже Иртем умерла от сердечного приступа на руках у матери.
Турецкая актриса скончалась на руках у матери
Турецкая актриса скончалась на руках у матери / Коллаж Главред, фото Instagram/irtemece

Кратко:

  • Что случилось с турецкой актрисой
  • Как она умерла

15 июня стало известно о смерти турецкой актрисы Эдже Иртем, известной по роли в сериале "Клюквенный щербет".

Турецкие СМИ сообщили подробности смерти молодой артистки.

видео дня

Как сообщает Haber Turk, адвокат актрисы, Угур Гёккоюн, заявил в пресс-релизе: "Моя подзащитная, Эдже Иртем, скончалась сегодня около 12:00. Инцидент произошел у нее дома, когда она находилась со своей матерью. Предварительные данные указывают на сердечный приступ. Расследование продолжается. Окончательный результат будет уточнен по заключению судебно-медицинской экспертизы. Дополнительная информация будет предоставлена ​​общественности после публикации заключения. Я выражаю свои соболезнования ее семье и всем, кто ее любил".

Иртем Эдже умерла
Иртем Эдже умерла / Фото Instagram/irtemece

Также было заявлено, что похороны Эдже Иртем состоятся сегодня в ее родном городе Измире.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как Эдже Иртем входит в ресторан и садится там со своей матерью, а позже – кадры, где она запечатлена с подругой.

Иртем Эдже умерла
Иртем Эдже умерла / Фото Instagram/irtemece

Турецкие СМИ сообщают, что девушка умерла на руках у своей матери. Прибывшая скорая пыталась реанимировать актрису, но не смогла.

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Ранее Главред сообщал, что американский певец Оливер Три погиб в результате столкновения двух вертолетов в Бразилии утром. Вместе с ним жертвами трагедии стали еще пять человек, среди которых пассажиры и пилоты.

Ране также известный украинский комик и защитник Украины Игорь Ласточкин поделился фото, на котором его практически не узнать.

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О перосоне: Эдже Иртем

Эдже Иртем - популярная турецкая актриса. Окончила кафедру оперы и вокала музыкального факультета Университета Яшар, после чего продолжила актерское обучение в Культурном центре Садри Алышык в Стамбуле.

На экране она впервые появилась в 2014 году в сериале "Сбежавшие невесты".

За годы карьеры актриса снялась в десятках проектов: "Эта жизнь – моя", "Дело чести", "Ящерица: Возрождение", "Новая невеста", "Столица Абдул-Хамид", "Мистер Ошибка", "Узник", "Запретный плод", "Семья". Особенно запомнились зрителям её роль Афет в "Новой невесте" и Джансын в "Семье". Последней работой стал образ Ишил в "Клюквенном шербете" – сериале, бьющем рекорды рейтингов.

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