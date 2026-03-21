Усик зажег с бывшим соперником во Львове под украинские песни — детали

Энтони Джошуа посетил Украину по приглашению Александра Усика.

Александр Усик и Энтони Джошуа в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com, rtfight_com, Александр Усик

Украинский чемпион Александр Усик пригласил в Украину своего бывшего соперника, британского боксера Энтони Джошуа. Во Львове Усик устроил гостю веселый приём с танцами и выступлениями звезд Нацотбора на Евровидение. Видео веселья знаменитых спортсменов опубликовали в Instagram.

Вместо экскурсий Александр устроил Энтони настоящее погружение в украинские традиции. Когда боксеры приехали во Львов, им устроили горячий приём с зажигательными танцами, народными песнями и, конечно же, украинской кухней.

Александр Усик пригласил соперника в Украину / скрин из видео

Главными звездами вечера стали участники Национального отбора на Евровидение-2024 YAGODY. Их исполнение восхитило иностранного гостя — Джошуа снимал на видео их перфоманс и активно реагировал во время шоу. Усик также не остался в стороне — он задорно присвистывал, аплодировал и подтанцовывал в ритм музыки.

Энтони Джошуа впервые с начала полномасштабного вторжения прибыл в Украину, чтобы вместе с Александром Усиком стать почетным гостем вечера бокса "Rising Stars". Главным событием турнира станет профессиональный дебют олимпийского чемпиона Александра Хижняка. Несмотря на два напряженных поединка в 2021 и 2022 годах, которые завершились победой украинца, бывшие соперники на ринге остались друзьями.

Энтони Джошуа и YAGODY / скрин из видео

О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

