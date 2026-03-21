Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Усик зажег с бывшим соперником во Львове под украинские песни — детали

Кристина Трохимчук
21 марта 2026, 13:34
Энтони Джошуа посетил Украину по приглашению Александра Усика.
Александр Усик и Энтони Джошуа в Украине
Александр Усик и Энтони Джошуа в Украине / коллаж: Главред, фото: instagram.com, rtfight_com, Александр Усик

Вы узнаете:

  • Энтони Джошуа приехал в Украину
  • Как бывшего соперника встретил Александр Усик

Украинский чемпион Александр Усик пригласил в Украину своего бывшего соперника, британского боксера Энтони Джошуа. Во Львове Усик устроил гостю веселый приём с танцами и выступлениями звезд Нацотбора на Евровидение. Видео веселья знаменитых спортсменов опубликовали в Instagram.

Вместо экскурсий Александр устроил Энтони настоящее погружение в украинские традиции. Когда боксеры приехали во Львов, им устроили горячий приём с зажигательными танцами, народными песнями и, конечно же, украинской кухней.

видео дня
Главными звездами вечера стали участники Национального отбора на Евровидение-2024 YAGODY. Их исполнение восхитило иностранного гостя — Джошуа снимал на видео их перфоманс и активно реагировал во время шоу. Усик также не остался в стороне — он задорно присвистывал, аплодировал и подтанцовывал в ритм музыки.

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Энтони Джошуа впервые с начала полномасштабного вторжения прибыл в Украину, чтобы вместе с Александром Усиком стать почетным гостем вечера бокса "Rising Stars". Главным событием турнира станет профессиональный дебют олимпийского чемпиона Александра Хижняка. Несмотря на два напряженных поединка в 2021 и 2022 годах, которые завершились победой украинца, бывшие соперники на ринге остались друзьями.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что внезапная смерть Чака Норриса поразила мир кино. Актер ушел из жизни в возрасте 86 лет. Жан-Клод Ван Дамм, Сильвестр Сталлоне и другие знаменитые актеры 90-х отреагировали на кончину коллеги и мастера боевых искусств.

Также украинская исполнительница Мария Бурмака прервала молчание после тяжелой утраты и сделала редкое заявление о смерти своего младшего брата-военнослужащего. У героя, до последнего боровшегося за жизнь, осталось трое малолетних детей.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Александр Усик Энтони Джошуа новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Реклама

Популярное

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотап
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять