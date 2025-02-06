"Уже купили билеты": Максим Галкин сделал громкое заявление

Вы узнаете:
- Максим Галкин сообщил фанатам о новых концертах
- Чем артист порадует поклонников
Российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехал с семьей за границу, решил устроить гастрольный тур по Израилю.
Отметим, сначала юморист с родными жил в Израиле, но затем они переехали на Кипр, по слухам, его жене Алле Пугачевой там больше подходит климат.
"Гастроли по городам Израиля - ноябрь 2025", - написал Максим под видео на своей странице в соцсетях.
Также юморист уточнил, что он уже готовиться к выступлениям и порадует поклонников новой программой, чему они очень обрадовались и написали множество комментариев.
"Уже купили билеты, ура";
"Ничего себе, программа насыщенная! Дай Бог Вам сил, Максим! И только успеха!";
"Какой заслуженный успех и любовь зрителей, какой долгий и высокий творческий полет!", - отметили подписчики Максима.
Кстати, пока неизвестно отправится ли Пугачева вместе с мужем в Израиль.
Максим Галкин - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.
А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.
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Кто такой Максим Галкин?
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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