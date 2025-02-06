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"Уже купили билеты": Максим Галкин сделал громкое заявление

Элина Чигис
6 февраля 2025, 22:08
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Максим Галкин не прекращает радовать поклонников своими выступлениями.
Максим Галкин
Максим Галкин - гастроли в Израиле / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

  • Максим Галкин сообщил фанатам о новых концертах
  • Чем артист порадует поклонников

Российский комик Максим Галкин, который публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и уехал с семьей за границу, решил устроить гастрольный тур по Израилю.

Отметим, сначала юморист с родными жил в Израиле, но затем они переехали на Кипр, по слухам, его жене Алле Пугачевой там больше подходит климат.

видео дня

"Гастроли по городам Израиля - ноябрь 2025", - написал Максим под видео на своей странице в соцсетях.

Также юморист уточнил, что он уже готовиться к выступлениям и порадует поклонников новой программой, чему они очень обрадовались и написали множество комментариев.

"Уже купили билеты, ура";

"Ничего себе, программа насыщенная! Дай Бог Вам сил, Максим! И только успеха!";

"Какой заслуженный успех и любовь зрителей, какой долгий и высокий творческий полет!", - отметили подписчики Максима.

Кстати, пока неизвестно отправится ли Пугачева вместе с мужем в Израиль.

Максим Галкин
Максим Галкин / инфографика: Главред

Максим Галкин - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

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Кто такой Максим Галкин?

Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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