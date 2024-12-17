Кратко:
- Анна Седокова отреагировала на смерть бывшего мужа
- Певица не хочет, чтобы об этом узнал ее сын
Предательница Украины Анна Седокова впервые вышла на связь после новостей о смерти ее бывшего мужа – спортсмена Яниса Тиммы.
На своей странице в соцсетях певица опубликовала видео, в котором попросила не писать ей. Отметим, многие поклонники обвинили Анну в смерти баскетболиста, который покончил жизнь самоубийством в ее день рождения.
"Очень прошу, пожалуйста, у меня ребенок маленький… Он ничего не должен знать. Вы не представляете просто, в каком я аду жила в последние годы… Я просто должна спасти ребенка от этой информации. Если вы можете, пожалуйста, я очень прошу", — сказала предательница в слезах.
Скорее всего певица имела в виду своего сына Гектора, который был очень близок с Янисом, спортсмен любил его, как родного.
Смотрите видео, где Анна Седокова обратилась к поклонникам:
Анна Седокова и Янис Тимма - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, отношения предательницы Анны Седоковой и Яниса Тиммы для певицы стали самыми длительными вопреки тому, что все четыре года вместе пара бурно ссорилась, мирилась, и нередко раскрывала чрезмерно личные подробности. Осенью 2023 года в прессе появились первые слухи о том, что Седокова и Тимма переживают не лучшие времена.
А также ранее Янис Тимма сделал странное признание о Анне Седоковой. Оказывается, запроданка больше любит деньги, чем своих многочисленных мужчин.
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Кто такая Анна Седокова
Анна Седокова - украинская поп-певица. Получила известность в 2000 году, став ведущей утреннего шоу "Подъем". Она попала в "ВИА Гру" в 2002 году после решения продюсеров расширить состав до трио. Покинув группу в 2004 году, Седокова начала сольную карьеру. Она была замужем три раза и имеет троих детей от разных мужей.
Седокова предательски молчит о войне в Украине, а также продолжает строить свою карьеру в террористической России.
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